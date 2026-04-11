На Западе заявили о проблемах Украины из-за действий Зеленского

2026-04-11T23:39+0300

украина

венгрия

владимир зеленский

ес

будапешт

виктор орбан

МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Давление и угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана негативно влияют на перспективы вступления Украины в ЕС, пишет The European Conservative."В последние недели венгерско-украинский спор обострился, когда Зеленский публично намекнул, что, если Будапешт продолжит блокировать кредитный пакет ЕС в размере 90 миллиардов евро, украинские вооруженные силы "будут с ним общаться на своем языке". Даже если счесть это не более чем риторикой, среди лидеров ЕС не принято обмениваться угрожающими посланиями", — говорится в публикации.Как отмечает издание, членство в ЕС требует базового уровня взаимного уважения: каждая страна имеет право на собственную позицию, но давление не должно выходить за рамки норм."Преступивший эту черту войдет в противоречие не только с конкретным членом, но и с самой логикой сообщества", — резюмируется в статье.Украина 27 января остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию, сославшись на повреждения. Будапешт и Братислава считают, что трубопровод исправен, а решение носит политический характер.В ответ Венгрия прекратила поставки дизеля на Украину и заблокировала кредит ЕС. Словакия заявила, что не поддержит новый пакет санкций против России, если Еврокомиссия не изменит позицию.Будапешт также неоднократно заявлял о вмешательстве Киева в выборы с целью привести к власти оппозицию, которая ускорит вступление Украины в Евросоюз.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

