На Западе заявили о проблемах Украины из-за действий Зеленского - 11.04.2026, ПРАЙМ
На Западе заявили о проблемах Украины из-за действий Зеленского
На Западе заявили о проблемах Украины из-за действий Зеленского - 11.04.2026, ПРАЙМ
На Западе заявили о проблемах Украины из-за действий Зеленского
Давление и угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана негативно влияют на перспективы вступления Украины в ЕС, пишет The... | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T23:39+0300
2026-04-11T23:39+0300
украина
венгрия
владимир зеленский
ес
будапешт
виктор орбан
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Давление и угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана негативно влияют на перспективы вступления Украины в ЕС, пишет The European Conservative."В последние недели венгерско-украинский спор обострился, когда Зеленский публично намекнул, что, если Будапешт продолжит блокировать кредитный пакет ЕС в размере 90 миллиардов евро, украинские вооруженные силы "будут с ним общаться на своем языке". Даже если счесть это не более чем риторикой, среди лидеров ЕС не принято обмениваться угрожающими посланиями", — говорится в публикации.Как отмечает издание, членство в ЕС требует базового уровня взаимного уважения: каждая страна имеет право на собственную позицию, но давление не должно выходить за рамки норм."Преступивший эту черту войдет в противоречие не только с конкретным членом, но и с самой логикой сообщества", — резюмируется в статье.Украина 27 января остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию, сославшись на повреждения. Будапешт и Братислава считают, что трубопровод исправен, а решение носит политический характер.В ответ Венгрия прекратила поставки дизеля на Украину и заблокировала кредит ЕС. Словакия заявила, что не поддержит новый пакет санкций против России, если Еврокомиссия не изменит позицию.Будапешт также неоднократно заявлял о вмешательстве Киева в выборы с целью привести к власти оппозицию, которая ускорит вступление Украины в Евросоюз.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
украина
венгрия
будапешт
украина, венгрия, владимир зеленский, ес, будапешт, виктор орбан
УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Владимир Зеленский, ЕС, Будапешт, Виктор Орбан
23:39 11.04.2026
 
На Западе заявили о проблемах Украины из-за действий Зеленского

TEC: угрозы Орбану подрывают перспективы Украины в ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Давление и угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана негативно влияют на перспективы вступления Украины в ЕС, пишет The European Conservative.
"В последние недели венгерско-украинский спор обострился, когда Зеленский публично намекнул, что, если Будапешт продолжит блокировать кредитный пакет ЕС в размере 90 миллиардов евро, украинские вооруженные силы "будут с ним общаться на своем языке". Даже если счесть это не более чем риторикой, среди лидеров ЕС не принято обмениваться угрожающими посланиями", — говорится в публикации.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
"Просто раздавил". В Киеве запаниковали после слов Вэнса о Зеленском
23:34
Как отмечает издание, членство в ЕС требует базового уровня взаимного уважения: каждая страна имеет право на собственную позицию, но давление не должно выходить за рамки норм.
"Преступивший эту черту войдет в противоречие не только с конкретным членом, но и с самой логикой сообщества", — резюмируется в статье.
Украина 27 января остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию, сославшись на повреждения. Будапешт и Братислава считают, что трубопровод исправен, а решение носит политический характер.
В ответ Венгрия прекратила поставки дизеля на Украину и заблокировала кредит ЕС. Словакия заявила, что не поддержит новый пакет санкций против России, если Еврокомиссия не изменит позицию.
Будапешт также неоднократно заявлял о вмешательстве Киева в выборы с целью привести к власти оппозицию, которая ускорит вступление Украины в Евросоюз.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
"Близится развязка". На Западе раскрыли будущее Украины
23:28
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УКРАИНАВЕНГРИЯВладимир ЗеленскийЕСБудапештВиктор Орбан
 
 
