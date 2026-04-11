Эстония готова к увеличению присутствия военных из США на своей территории

2026-04-11T02:31+0300

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Эстония готова к увеличению присутствия американских войск на своей территории в случае реализации планов Вашингтона по передислокации сил в Европе, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в администрации президента США Дональда Трампа сообщала, что Вашингтон рассматривает план "наказания" ряда стран НАТО за их позицию по конфликту с Ираном, включая возможный вывод американских войск из некоторых стран альянса и передислокацию войск в страны, которые выразили поддержку кампании."Если возникнет необходимость быстро перебросить в Нарву больше наших собственных войск и, например, объединить союзников в Тапе, то у нас, безусловно, будут такие возможности в ближайшие годы. Поэтому мы готовы, если союзники (в том числе США - ред.) захотят увеличить свое присутствие здесь", - приводит слова министра телерадиокомпания ERR.По мнению Певкура, Эстония стала бы подходящим местом для увеличения присутствия американских войск, поскольку она закупает дополнительные системы вооружения у США и готова обсуждать обеспечение судоходства в Ормузском проливе.Россия в последние годы констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российская Федерация не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

