Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эстония готова к увеличению присутствия военных из США на своей территории - 11.04.2026, ПРАЙМ
Эстония готова к увеличению присутствия военных из США на своей территории
Эстония готова к увеличению присутствия американских войск на своей территории в случае реализации планов Вашингтона по передислокации сил в Европе, заявил... | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T02:31+0300
2026-04-11T02:53+0300
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Эстония готова к увеличению присутствия американских войск на своей территории в случае реализации планов Вашингтона по передислокации сил в Европе, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в администрации президента США Дональда Трампа сообщала, что Вашингтон рассматривает план "наказания" ряда стран НАТО за их позицию по конфликту с Ираном, включая возможный вывод американских войск из некоторых стран альянса и передислокацию войск в страны, которые выразили поддержку кампании."Если возникнет необходимость быстро перебросить в Нарву больше наших собственных войск и, например, объединить союзников в Тапе, то у нас, безусловно, будут такие возможности в ближайшие годы. Поэтому мы готовы, если союзники (в том числе США - ред.) захотят увеличить свое присутствие здесь", - приводит слова министра телерадиокомпания ERR.По мнению Певкура, Эстония стала бы подходящим местом для увеличения присутствия американских войск, поскольку она закупает дополнительные системы вооружения у США и готова обсуждать обеспечение судоходства в Ормузском проливе.Россия в последние годы констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российская Федерация не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
02:31 11.04.2026 (обновлено: 02:53 11.04.2026)
 
