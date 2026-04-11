Почему страдают финны

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Последние три года в Финляндии количество банкротств бизнеса, в основном в секторе МСП, растет. Согласно национальной статистике, в 2025 году на закрытие подали 3900 компаний и это рекорд с 1996 года. Примерно 10% из этого числа приходится на компании из регионов, граничащих с Россией. В прошлом году обанкротились 315 компаний.Многие компании малого бизнеса из регионов Южной и Северной Карелии, Кайнуу, Северной Остроботнии получали основной доход за счет транзитного трафика российско-финской границы, который до момента ее закрытия составлял около 2 млн пересечений в год. К наиболее пострадавшим сферам бизнеса относятся кафе, рестораны, небольшие гостиницы и магазины, находящиеся на пути трансграничного потока. После закрытия границы предприниматели вынуждены были урезать расходы за счет увольнения персонала, сокращения времени работы, а многие заведения просто закрылись из-за отсутствия спроса. Закрытие границы и отсутствие коммерческих перевозок сказалось также на цепочках поставок местного бизнеса, которые были выстроены, в том числе, за счёт трансграничной торговли.В 2025 году в Финляндии был регистрирован самый высокий среди стран ЕС уровень безработицы – чуть более 10%. Но в приграничных районах страны этот показатель достиг 18%. С момента закрытия границ и ограничения туристического потока многие европейские города, такие как курорты Прибалтики или Чехии, где российские туристы приносили значимую часть доходов, развернули активную кампанию по привлечению туристов из других стран. Однако в случае с приграничными регионами Финляндии такая стратегия не сработает, поскольку здесь речь идет именно о транзитном трафике.Автор – к.э.н., декан Высшей школа экономики и бизнеса (факультета) РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов
1 апреля, 16:37
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.