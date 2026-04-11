"Разразится война". В Финляндии выступили со срочным заявлением о России

2026-04-11T23:08+0300

МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Финляндия окажется первой под ударом в случае возможного конфликта между НАТО и Россией, об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X. "Я понимаю необходимость получения разрешения НАТО и США на размещение ядерного оружия на финской территории в случае войны. Однако, похоже, наши марионеточные лидеры упускают из виду тот факт, что если мы это допустим, то первыми пострадаем и получим серьезный удар, если разразится война между Североатлантическим альянсом и Россией", — написал он. По его мнению, конфликт на Ближнем Востоке продемонстрировал, что США и НАТО пока не могут эффективно перехватывать гиперзвуковые ракеты, в создании которых Россия является мировым лидером. В последние годы Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс усиливает свои силы, заявляя о "сдерживании агрессии". В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания шаги, которые могут представлять потенциальную опасность для ее интересов. Президент Владимир Путин неоднократно разъяснял, что Москва не намерена атаковать страны НАТО. Однако западные политики зачастую пугают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних трудностей.

