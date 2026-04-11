https://1prime.ru/20260411/fns-869076293.html

В ФНС опровергли информацию о сбое при подаче декларации 3-НДФЛ

2026-04-11T15:55+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/83366/22/833662205_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_b2d82ccf1639c435e01e577a8e6c2e07.jpg

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Информация о сбое при подаче россиянами декларации 3-НДФЛ для получения налогового вычета и формирования задолженности на ЕНС не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России. "В сети появилась информация, что при подаче декларации 3-НДФЛ для получения налогового вычета происходит сбой и на ЕНС формируется задолженность. Эта информация не соответствует действительности. Личный кабинет физлица, функционал подачи декларации 3-НДФЛ и формирования ЕНС работают в штатном режиме", - рассказали в ведомстве. Так, всего к возврату в первом квартале 2026 года представлено 4,8 миллиона деклараций 3-НДФЛ с заявленными вычетами и 1 миллион заявлений в упрощённом порядке. В настоящее время 65% деклараций уже проверены, подчеркнули в ФНС. "Наиболее популярные причины отказа в предоставлении налоговых вычетов - неправильное заполнение декларации 3-НДФЛ, а также отсутствие документов, подтверждающих право на получение вычета", - отметили в ФНС. Например, к наиболее типичным ошибкам налогоплательщиков в декларации 3-НДФЛ относится представление уточненной налоговой декларации с дополнительными налоговыми вычетами без отражения в ней вычетов, ранее заявленных в первичной декларации. Так, уточненная декларация 3-НДФЛ должна включать в себя все вычеты, заявленные в первичной декларации, подчеркнули в ФНС. "Например, в первичной декларации заявлен социальный налоговый вычет на лечение в размере 90 тысяч рублей, сумма возвращенного налога составила рублей 11,7 тысячи рублей. В уточненной декларации заявлен только социальный налоговый вычет по расходам на обучение ребенка в размере 50 тысяч рублей, сумма возврата по которому – 6,5 тысячи рублей", - отметили в ФНС. "Тем самым налогоплательщик фактически отказался от ранее заявленного социального вычета по лечению, поскольку не отразил его в уточненной декларации. В результате вместо дополнительно ожидаемых из бюджета 6,5 тысячи рублей образовалась задолженность в размере 5,2 тысячи рублей (11 700 – 6 500)", - пояснили в ФНС. Кроме того, при заполнении декларации по форме 3-НДФЛ на имущественный налоговый вычет неверно указывают сумму переходящего остатка. Узнать сумму переходящего остатка можно в налоговом органе по месту учета или в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика ФЛ", отметили в ФНС. "При обнаружении ошибок или недостоверных сведений в представленной декларации отменить ее не получится. Необходимо представить уточненную декларацию, которая скорректирует ранее представленную. Если налогоплательщик обнаружили начисление задолженности, с которой не согласен, необходимо обратиться в налоговый орган. Это можно сделать через Личный кабинет, лично в инспекции или через сервис "Обратиться в ФНС России"", - заключили в ведомстве.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

