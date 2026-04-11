На востоке Германии поезд застрял на путях из-за обрушения контактной сети
2026-04-11T18:01+0300
БЕРЛИН, 11 апр - ПРАЙМ. Поезд дальнего следования ICE, перевозивший около 600 пассажиров, застрял на железнодорожных путях неподалеку от города Виттенберг на востоке Германии в результате обрушения контактной сети, сообщают СМИ со ссылкой на полицию и представителей железнодорожной компании Deutsche Bahn. По данным новостного портала rbb24, следовавший в субботу из Берлина в Лейпциг поезд ICE совершил днем внеплановую остановку вскоре после пересечения границы федеральной земли Бранденбург. Как пояснила изданию представительница Deutsche Bahn, произошел обрыв контактной сети, части которой рухнули на поезд. "В результате инцидента несколько окон (в вагонах поезда - ред.) были повреждены или разбиты", - говорится в материале. По данным издания, двое пассажиров получили из-за осколков легкие травмы. Телерадиокомпания MDR уточняет, в свою очередь, что аварийный участок пути в настоящее время перекрыт, а движение поездов дальнего и регионального следования организовано по объездным маршрутам. По данным полиции, в поезде находится около 600 пассажиров. В Deutsche Bahn заверили, что в ближайшее время за ними из Лейпцига прибудет запасной поезд.
https://1prime.ru/20260410/germaniya-869055425.html
СМИ сообщили о неожиданном шаге Германии против России