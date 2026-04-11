В Госдуме рассказали о льготах при оплате услуг ЖКХ
2026-04-11T03:01+0300
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Пенсионеры, многодетные семьи, ветераны боевых действий и члены их семей, а также члены семей участников Великой Отечественной войны могут оплачивать услуги ЖКХ без банковской комиссии, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"С 1 июля 2024 года в России отменена банковская комиссия при оплате ЖКХ для ряда льготных категорий граждан. В этот список входят пенсионеры, лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), многодетные семьи, ветераны боевых действий и члены их семей, а также члены семей участников Великой Отечественной войны", - сказал Колунов.
Парламентарий отметил, что для того, чтобы не платить комиссию при оплате услуг ЖКХ очно или через кассу банка, необходимо предъявить подтверждающий документ - удостоверение пенсионера, справку об инвалидности и так далее.
"В случае, если вы оплачиваете платежку онлайн, банковская система идентифицирует льготу автоматически. Соответственно, комиссия не взимается ни при наличных платежах, ни через безналичную оплату через терминал или приложения", - добавил он.
Колунов подчеркнул, что не только оплата услуг ЖКХ, но и оплата пени за просрочку также не облагается комиссией для льготных категорий.
"Важная мера, позволяющая сэкономить до 9% от суммы платежки", - заключил он.
Депутат Колунов: льготники могут оплачивать услуги ЖКХ без банковской комиссии
