"Показуха и обман": глава делегации Ирана резко осадил США в Исламабаде

2026-04-11T05:51+0300

мировая экономика

иран

сша

исламабад

аббас аракчи

джей ди вэнс

стив уиткофф

мид

МОСКВА, 11 апреля — ПРАЙМ. Глава иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, прибыв в Исламабад, заявил, что если США хотят использовать переговоры для обмана, Иран даст надлежащий ответ, сообщает агентство Tasnim. "В нынешней войне мы показали им, что, если они хотят использовать переговоры для бесплодной показухи и обмана, мы готовы отстаивать свои права с верой в Бога и полагаясь на силу нашего народа", — сказал он.Политик отметил, что в предстоящих переговорах, если США будут готовы заключить настоящее соглашение и учитывать интересы иранцев, Иран поддержит эту инициативу. "У нас благие намерения, но мы не доверяем им", — подытожил Галибаф.Ожидается, что в субботу в Исламабаде под эгидой Пакистана стартуют переговоры между делегациями США и Ирана. Пакистан надеется на достижение прочного мира на Ближнем Востоке. Иран будет представлен такими ключевыми фигурами, как председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, председатель совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка Абдольнасер Хеммати.Делегацию США возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, в которую также входят спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Ночью в среду Тегеран и Вашингтон объявили о временном прекращении огня. Основой для будущего соглашения может стать план из десяти пунктов, предложенный Ираном и, как сообщается, поддержанный США. Однако, Иран обвинил американскую сторону в нарушении перемирия из-за израильских атак на Ливан. США назвали ситуацию недоразумением, поскольку полагали, что эта республика не входит в рамки соглашений, но Иран утверждает обратное.

https://1prime.ru/20260410/ssha-869047720.html

https://1prime.ru/20260410/ukraina-869062950.html

https://1prime.ru/20260409/tramp-869036862.html

