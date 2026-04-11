В Иране восстановили полностью разрушенный железнодорожный мост за два дня

2026-04-11T14:13+0300

ТЕГЕРАН, 11 апр - ПРАЙМ. Рабочие восстановили полностью разрушенный железнодорожный мост в провинции Альборз, расположенной на севере Ирана, менее чем за два дня, заявил глава района Чахарбаг Мохаммад-Реза Алборзи. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 7 апреля сообщила о нанесении ударов по восьми мостам в Иране. Подвергшиеся атакам мосты находились вблизи городов Тегеран, Кередж, Тебриз, Кашан и Кум. Кередж является центром провинции Альборз, в которой располагается восстановленный мост. "Мост был полностью разрушен в результате трусливой атаки американо-сионистского врага, но менее чем за два дня работы, то есть в сумме за 24 часа, уважаемые рабочие смогли ввести мост в эксплуатацию", - приводит слова чиновника агентство Fars. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.

