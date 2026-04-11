СМИ: Иран видит готовность США к диалогу на переговорах в Пакистане
СМИ: Иран видит готовность США к диалогу на переговорах в Пакистане - 11.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: Иран видит готовность США к диалогу на переговорах в Пакистане
Иран видит готовность США к диалогу на переговорах в Пакистане, пока что они идут хорошо, сообщает американский телеканал MS NOW со ссылкой на члена иранской...
2026-04-11T23:40+0300
2026-04-11T23:40+0300
2026-04-11T23:40+0300
политика
мировая экономика
иран
сша
исламабад
дональд трамп
аббас аракчи
стив уиткофф
мид
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Иран видит готовность США к диалогу на переговорах в Пакистане, пока что они идут хорошо, сообщает американский телеканал MS NOW со ссылкой на члена иранской делегации в Исламабаде. Ранее иранские СМИ сообщали, что Иран и США провели уже два раунда переговоров в пакистанской столице. Третий раунд состоится вечером в субботу. "Переговоры пока идут хорошо. Америка слушает нас", - приводит телеканал слова источника. Неназванный дипломат заявил телеканалу, что иранская делегация чувствует свое преимущество на переговорах. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В субботу Иран и США проводят переговоры в пакистанской столице Исламабаде. Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.
иран
сша
исламабад
мировая экономика, иран, сша, исламабад, дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф, мид
Политика, Мировая экономика, ИРАН, США, Исламабад, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, МИД
СМИ: Иран видит готовность США к диалогу на переговорах в Пакистане
Телеканал MS NOW: Иран видит готовность США к диалогу на переговорах в Пакистане