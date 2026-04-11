СМИ: Иран видит готовность США к диалогу на переговорах в Пакистане - 11.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: Иран видит готовность США к диалогу на переговорах в Пакистане
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Иран видит готовность США к диалогу на переговорах в Пакистане, пока что они идут хорошо, сообщает американский телеканал MS NOW со ссылкой на члена иранской делегации в Исламабаде. Ранее иранские СМИ сообщали, что Иран и США провели уже два раунда переговоров в пакистанской столице. Третий раунд состоится вечером в субботу. "Переговоры пока идут хорошо. Америка слушает нас", - приводит телеканал слова источника. Неназванный дипломат заявил телеканалу, что иранская делегация чувствует свое преимущество на переговорах. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В субботу Иран и США проводят переговоры в пакистанской столице Исламабаде. Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.
