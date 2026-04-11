"Потерпят неудачу". На Западе сделали заявление о переговорах США и Ирана

2026-04-11T23:18+0300

мировая экономика

общество

иран

сша

исламабад

джей ди вэнс

стив уиткофф

джаред кушнер

МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X выразил мнение, что переговоры между США и Ираном в Исламабаде, вероятно, закончатся неуспешно. "Переговоры в Исламабаде, скорее всего, потерпят неудачу. США просто не могут согласиться на капитуляцию, да и Ирану действительно не нужно уступать. Насколько мне известно, это первый случай, когда США ведут переговоры, находясь в проигрышной позиции", — написал он. По его мнению, шанс, что стороны смогут достичь соглашения в нынешней ситуации, крайне низок. "Есть также признаки того, что переговоры — это всего лишь уловка", — резюмировал Малинен. Сегодня в Исламабаде проходит встреча между американской и иранской делегациями. Ранее Al Hadath сообщил, что стороны изначально провели непрямые переговоры в Пакистане. Агентство Tasnim указало, что среди обсуждаемых тем находятся освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане. Американскую делегацию представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, зять главы Белого дома. Иранскую сторону представляют, в частности, председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, договорившись о ближайших контактах для мирного урегулирования. В основу будущего соглашения может быть положен план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщается, получили одобрение со стороны американцев. В то же время Иран обвинил США в нарушении перемирия ввиду атак Израиля на Ливан. В Соединенных Штатах эту ситуацию объяснили недоразумением, утверждая, что Ливан якобы не включен в договоренности, хотя в Иране заявляли обратное.

