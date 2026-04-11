Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Переговоры США и Ирана зашли в тупик, пишут СМИ - 11.04.2026, ПРАЙМ
Переговоры США и Ирана зашли в тупик, пишут СМИ
2026-04-11T23:22+0300
мировая экономика
иран
сша
ливан
джей ди вэнс
стив уиткофф
джаред кушнер
23:22 11.04.2026
 
FT: переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за Ормузского пролива

© fotolia.com / ruskpp
Флаги США и Ирана
Флаги США и Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Обсуждения между США и Ираном столкнулись с затруднениями из-за ситуации вокруг Ормузского пролива, сообщает Financial Times.
"Переговорщики заявляют, что в американо-иранских переговорах в Пакистане по вопросу контроля над Ормузским проливом сохраняется "тупиковая ситуация", — говорится в публикации.
По сведениям издания, Тегеран настаивает на своем контроле над проливом и праве взимать плату с проходящих через него судов. Иран также отвергает идею совместного контроля этой территории.
Собеседники, знакомые с процессом переговоров, отметили, что вопрос о возобновлении работы пролива остается основным препятствием.
Сегодня в Исламабаде проходит встреча представителей США и Ирана. Как ранее сообщал телеканал Al Hadath, стороны проводили непрямые переговоры. Агентство Tasnim указало, что среди обсуждаемых вопросов находятся освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане.
Американскую делегацию составляют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, который является зятем главы Белого дома. Со стороны Ирана участвуют, в частности, председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.
В ночь на среду между Вашингтоном и Тегераном была достигнута договоренность о прекращении огня, с намерением провести в ближайшее время встречи для мирного урегулирования. Основой будущего соглашения может стать план Ирана, состоящий из десяти пунктов, который, по сообщениям, был одобрен американской стороной.
Однако Иран обвинил США в нарушении перемирия в связи с атаками Израиля на Ливан. Соединенные Штаты объяснили эту ситуацию недопониманием, утверждая, что Ливан якобы не был частью соглашений, хотя в Иране настаивали на обратном.
 
