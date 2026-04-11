"В большой беде": в США высказались о ядерном ударе по Ирану - 11.04.2026, ПРАЙМ
"В большой беде": в США высказались о ядерном ударе по Ирану
"В большой беде": в США высказались о ядерном ударе по Ирану - 11.04.2026, ПРАЙМ
"В большой беде": в США высказались о ядерном ударе по Ирану
По мнению профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, Израиль в состоянии отчаяния может нанести ядерный удар по Ирану, такое заявление он сделал в... | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T07:11+0300
2026-04-11T07:11+0300
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. По мнению профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, Израиль в состоянии отчаяния может нанести ядерный удар по Ирану, такое заявление он сделал в эфире на YouTube-канале Glenn Diesen. "Учитывая беспощадность израильтян и их желание вовлечься в геноцид, я бы не сбрасывал со счетов возможность применения ими ядерного оружия против Ирана", — сказал он. По словам эксперта, Тель-Авив может сделать это, убедив себя в том, что Израиль находится "в большой беде". "Нужно задать себе вопрос: куда это приведет? Они убедили себя, что им угрожает страна, вооруженная ядерным оружием. В таком случае мы можем представить себе, что они попробуют применить свой ядерный арсенал против Ирана", — предупредил профессор.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо росли в большинстве стран мира.
израиль
иран
сша
в мире, израиль, иран, сша
В мире, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, США
07:11 11.04.2026
 
"В большой беде": в США высказались о ядерном ударе по Ирану

Миршаймер предупредил, что Израиль от отчаяния может нанести ядерный удар по Ирану

МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. По мнению профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, Израиль в состоянии отчаяния может нанести ядерный удар по Ирану, такое заявление он сделал в эфире на YouTube-канале Glenn Diesen.
"Учитывая беспощадность израильтян и их желание вовлечься в геноцид, я бы не сбрасывал со счетов возможность применения ими ядерного оружия против Ирана", — сказал он.
По словам эксперта, Тель-Авив может сделать это, убедив себя в том, что Израиль находится "в большой беде".
"Нужно задать себе вопрос: куда это приведет? Они убедили себя, что им угрожает страна, вооруженная ядерным оружием. В таком случае мы можем представить себе, что они попробуют применить свой ядерный арсенал против Ирана", — предупредил профессор.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо росли в большинстве стран мира.
 
В миреИЗРАИЛЬИРАНСША
 
 
