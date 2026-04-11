Израиль отказался обсуждать перемирие с "Хезболлах" на переговорах - 11.04.2026, ПРАЙМ
Израиль отказался обсуждать перемирие с "Хезболлах" на переговорах
2026-04-11T07:42+0300
2026-04-11T08:11+0300
07:42 11.04.2026 (обновлено: 08:11 11.04.2026)
 
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер в телефоном разговоре со своим ливанским коллегой заявил, что Израиль отказался обсуждать перемирие с шиитским движением "Хезболлах" на предстоящих переговорах.
"Израиль отказался обсуждать прекращение огня с "Хезболлах", - приводит слова посла издание Times of Israel.
В субботу портал Axios сообщил, что Ливан через американских посредников попросил Израиль приостановить удары по его территории накануне переговоров. По данным портала, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху еще не принял решение по этому вопросу.
В четверг пресс-служба Нетаньяху сообщила, что он поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение шиитского движения "Хезболлах" и установление мира между двумя государствами.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Позже Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан. Такой же точки зрения придерживается Пакистан, выступающий посредником в урегулировании. Трамп утверждает, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.
 
