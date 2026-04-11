https://1prime.ru/20260411/izrail-869068487.html

Израиль отказался обсуждать перемирие с "Хезболлах" на переговорах

Израиль отказался обсуждать перемирие с "Хезболлах" на переговорах - 11.04.2026, ПРАЙМ

Израиль отказался обсуждать перемирие с "Хезболлах" на переговорах

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер в телефоном разговоре со своим ливанским коллегой заявил, что Израиль отказался обсуждать перемирие с шиитским движением... | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T07:42+0300

2026-04-11T07:42+0300

2026-04-11T08:11+0300

общество

мировая экономика

израиль

ливан

сша

биньямин нетаньяху

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84193/75/841937595_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_95bb934e6eb57bc860b516d037d1dff0.jpg

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер в телефоном разговоре со своим ливанским коллегой заявил, что Израиль отказался обсуждать перемирие с шиитским движением "Хезболлах" на предстоящих переговорах. "Израиль отказался обсуждать прекращение огня с "Хезболлах", - приводит слова посла издание Times of Israel. В субботу портал Axios сообщил, что Ливан через американских посредников попросил Израиль приостановить удары по его территории накануне переговоров. По данным портала, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху еще не принял решение по этому вопросу. В четверг пресс-служба Нетаньяху сообщила, что он поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение шиитского движения "Хезболлах" и установление мира между двумя государствами. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Позже Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан. Такой же точки зрения придерживается Пакистан, выступающий посредником в урегулировании. Трамп утверждает, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.

израиль

ливан

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, израиль, ливан, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп