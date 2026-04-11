https://1prime.ru/20260411/izrail-869068487.html
Израиль отказался обсуждать перемирие с "Хезболлах" на переговорах
2026-04-11T07:42+0300
общество
мировая экономика
израиль
ливан
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/75/841937595_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_95bb934e6eb57bc860b516d037d1dff0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/75/841937595_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_87a307c2316c1d559d52ee886e50109a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, израиль, ливан, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер в телефоном разговоре со своим ливанским коллегой заявил, что Израиль отказался обсуждать перемирие с шиитским движением "Хезболлах" на предстоящих переговорах.
"Израиль отказался обсуждать прекращение огня с "Хезболлах", - приводит слова посла издание Times of Israel.
В субботу портал Axios сообщил, что Ливан через американских посредников попросил Израиль приостановить удары по его территории накануне переговоров. По данным портала, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху еще не принял решение по этому вопросу.
В четверг пресс-служба Нетаньяху сообщила, что он поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение шиитского движения "Хезболлах" и установление мира между двумя государствами.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Позже Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан. Такой же точки зрения придерживается Пакистан, выступающий посредником в урегулировании. Трамп утверждает, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.