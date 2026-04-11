Спасатели рассказали о ЧП с туристами на Камчатке - 11.04.2026, ПРАЙМ
Спасатели рассказали о ЧП с туристами на Камчатке
Палатку туристов на Камчатке, которые после потери связи попали в метель, на 1,5 метра засыпало снегом за час и они едва успели выбраться, рассказал РИА Новости | 11.04.2026, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - ПРАЙМ. Палатку туристов на Камчатке, которые после потери связи попали в метель, на 1,5 метра засыпало снегом за час и они едва успели выбраться, рассказал РИА Новости участник спасательной операции Матвей Брюзгин. "Когда мы приехали, над палаткой у них (пострадавших туристов - ред.) ещё было метра полтора снега. Буквально за час, как ребята рассказали, им палатку уже ломало снегом... Их фактически уже задавливало снегом", - рассказал Брюзгин. Он добавил, что туристы прорезали палатку, чтобы выбраться. "Ребята были, кто в чём успел вылезти: они были без сапог, просто в подштанниках, потому что, как я понимаю, они мокрую одежду сняли и залезли в спальники. Когда их начало засыпать (снегом - ред.), то они просто взяли спальник и успели вылезти", - пояснил собеседник агентства. Группа из девяти человек вышла в поход 28 марта, в районе Таловского кордона 3 апреля произошёл конфликт, участники разделились: двое остались на Семёновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу, 7 апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла сильная метель. В итоге вертолет МЧС России эвакуировал пятерых пострадавших участников тургруппы, тела двоих погибших остаются на месте происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
06:41 11.04.2026 (обновлено: 06:50 11.04.2026)
 
