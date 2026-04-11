"Киеву придется согласиться". В США сделали дерзкое заявление о переговорах - 11.04.2026, ПРАЙМ
"Киеву придется согласиться". В США сделали дерзкое заявление о переговорах
Украине придется принять те гарантии безопасности, которые ей предлагают, пишет американский журнал The National Interest. | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T23:14+0300
мировая экономика
украина
москва
киев
александр грушко
владимир путин
нато
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Украине придется принять те гарантии безопасности, которые ей предлагают, пишет американский журнал The National Interest. "Планы по обеспечению будущей безопасности Украины лишены реального содержания. Вместо этого широко обсуждаемые "гарантии безопасности" представляют собой набор намерений, сценариев и обещаний. &lt;…&gt; Западные планы не предусматривают улучшения ни международной интеграции Украины, ни ее обороноспособности. Вместо этого переговоры сосредоточены на структуре, условиях и формулировках будущих механизмов реагирования на случай повторной эскалации", — говорится в публикации. По информации журнала, гарантии безопасности для Украины предполагают, что Киев будет полагаться на определенный алгоритм действий Запада в будущем. Также имеется в виду, что Москва признает их значимость. Однако западные предложения не включают в себя организационную структуру, подчеркивается в статье. "В отсутствие институциональной и материальной основы ни Киев, ни Москва не могут воспринимать гарантии безопасности для Украины всерьез. &lt;…&gt; Тем не менее Украине, возможно, придется следовать "принципу надежды" и принять те гарантии, которые она может получить, а не те, в которых она нуждается", — резюмировали в статье. В конце января заместитель министра иностранных дел Александр Грушко отметил, что обеспечение безопасности Украины возможно с помощью предоставления аналогичных гарантий России. Дипломат уточнил, что безопасность Киева станет реальной, если Москва будет уверена, что территорию соседней страны не станут использовать как базу для угроз в адрес России. Министерство иностранных дел неоднократно подчеркивало, что любое размещение на Украине войск стран НАТО недопустимо и может привести к значительной эскалации. Президент Владимир Путин разъяснил, что Москва будет рассматривать зарубежные войска у своих границ как законные цели. По его словам, после заключения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране станет неуместным.
ПРАЙМ
NI: Украине придется согласиться на гарантии безопасности, которые ей предлагают

