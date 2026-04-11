В Киеве забили тревогу из-за российских ударов - 11.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260411/kiev-869085104.html
В Киеве забили тревогу из-за российских ударов
В Киеве забили тревогу из-за российских ударов - 11.04.2026, ПРАЙМ
В Киеве забили тревогу из-за российских ударов
Олег Соскин, бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы, в эфире на своем YouTube-канале высказал мнение, что энергия кризиса может отбросить страну в | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T23:25+0300
2026-04-11T23:25+0300
мировая экономика
украина
киев
одесса
олег соскин
дмитрий песков
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853388826_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ef4453f0c322b96effd2329c2c64ed4.jpg
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Олег Соскин, бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы, в эфире на своем YouTube-канале высказал мнение, что энергия кризиса может отбросить страну в каменный век. "Удары по энергетике продолжаются. По Одессе был очень тяжелый удар. Идет последовательное уничтожение системы энергообеспечения, логистики и железнодорожной сети Украины. Уже, как известно, из многих городов выехать на железнодорожном транспорте невозможно. Удары усиливаются. Как я говорил, Украину ждет переход в каменный век", — сказал он. Он также отметил, что киевские власти собираются ужесточить меры контроля. Планируется введение уголовной ответственности и разрешение использования оружия против тех, кто будет сопротивляться мобилизации. Соскин подчеркнул, что изменения также затронут налоговое законодательство. "Это бандитская рента, это грабеж, конечно. Это убийство остатков украинцев. Вот поэтому практически жить на Украине будет невозможно. Рано или поздно начнется гражданская война. Это уже понятно. Это все действия Зеленского и его банды, они приведут к гражданской войне", — резюмировал он. В ответ на действия ВСУ против гражданских объектов, Вооруженные силы России проводят регулярные удары по местам дислокации личного состава, техники и наемников, а также по транспортной и энергетической инфраструктуре Украины. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не нацеливается на жилые дома и социальные учреждения.
украина
киев
одесса
мировая экономика, украина, киев, одесса, олег соскин, дмитрий песков, всу
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Одесса, Олег Соскин, Дмитрий Песков, ВСУ
23:25 11.04.2026
 
В Киеве забили тревогу из-за российских ударов

Соскин заявил, что Украина может вернуться в каменный век

МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Олег Соскин, бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы, в эфире на своем YouTube-канале высказал мнение, что энергия кризиса может отбросить страну в каменный век.
"Удары по энергетике продолжаются. По Одессе был очень тяжелый удар. Идет последовательное уничтожение системы энергообеспечения, логистики и железнодорожной сети Украины. Уже, как известно, из многих городов выехать на железнодорожном транспорте невозможно. Удары усиливаются. Как я говорил, Украину ждет переход в каменный век", — сказал он.
Он также отметил, что киевские власти собираются ужесточить меры контроля. Планируется введение уголовной ответственности и разрешение использования оружия против тех, кто будет сопротивляться мобилизации. Соскин подчеркнул, что изменения также затронут налоговое законодательство.
"Это бандитская рента, это грабеж, конечно. Это убийство остатков украинцев. Вот поэтому практически жить на Украине будет невозможно. Рано или поздно начнется гражданская война. Это уже понятно. Это все действия Зеленского и его банды, они приведут к гражданской войне", — резюмировал он.
В ответ на действия ВСУ против гражданских объектов, Вооруженные силы России проводят регулярные удары по местам дислокации личного состава, техники и наемников, а также по транспортной и энергетической инфраструктуре Украины. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не нацеливается на жилые дома и социальные учреждения.
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиевОдессаОлег СоскинДмитрий ПесковВСУ
 
 
