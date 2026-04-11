https://1prime.ru/20260411/kiev-869085104.html

В Киеве забили тревогу из-за российских ударов

Олег Соскин, бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы

2026-04-11T23:25+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853388826_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ef4453f0c322b96effd2329c2c64ed4.jpg

МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Олег Соскин, бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы, в эфире на своем YouTube-канале высказал мнение, что энергия кризиса может отбросить страну в каменный век. "Удары по энергетике продолжаются. По Одессе был очень тяжелый удар. Идет последовательное уничтожение системы энергообеспечения, логистики и железнодорожной сети Украины. Уже, как известно, из многих городов выехать на железнодорожном транспорте невозможно. Удары усиливаются. Как я говорил, Украину ждет переход в каменный век", — сказал он. Он также отметил, что киевские власти собираются ужесточить меры контроля. Планируется введение уголовной ответственности и разрешение использования оружия против тех, кто будет сопротивляться мобилизации. Соскин подчеркнул, что изменения также затронут налоговое законодательство. "Это бандитская рента, это грабеж, конечно. Это убийство остатков украинцев. Вот поэтому практически жить на Украине будет невозможно. Рано или поздно начнется гражданская война. Это уже понятно. Это все действия Зеленского и его банды, они приведут к гражданской войне", — резюмировал он. В ответ на действия ВСУ против гражданских объектов, Вооруженные силы России проводят регулярные удары по местам дислокации личного состава, техники и наемников, а также по транспортной и энергетической инфраструктуре Украины. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не нацеливается на жилые дома и социальные учреждения.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

