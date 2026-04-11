Россия в марте вдвое нарастила импорт кофе из Бразилии
2026-04-11T12:34+0300
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Россия в марте более чем вдвое в месячном выражении нарастила импорт кофе из Бразилии - более чем до 45 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, российские компании в марте ввезли бразильский кофе на 45,3 миллиона долларов против 20,3 миллиона в феврале текущего года. Таким образом, сумма закупок подскочила в 2,2 раза за месяц. По итогам марта Россия стала пятым крупнейшим покупателем бразильского кофе с долей в 4,5% от всех поставок. В топ-5 также вошли Германия (15,2%), Италия (12,5%), США (9,7%) и Бельгия (5,8%).
