Эксперт рассказал об ужинах для космонавтов - 11.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260411/kosmonavty-869068811.html
Эксперт рассказал об ужинах для космонавтов
Ужин для космонавтов - далеко не рядовой прием пищи, а настоящий праздник, веселое застолье, когда все дела закончены и можно расслабиться, сообщил РИА Новости... | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T07:57+0300
2026-04-11T08:13+0300
общество
здоровье
бизнес
рф
владимир путин
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869068811.jpg?1775884434
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
07:57 11.04.2026 (обновлено: 08:13 11.04.2026)
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Ужин для космонавтов - далеко не рядовой прием пищи, а настоящий праздник, веселое застолье, когда все дела закончены и можно расслабиться, сообщил РИА Новости начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.
"Ужин у космонавтов - не рядовой прием пищи, а настоящий праздник. Все дела закончены, заботы позади, можно расслабиться", - сказал он, отметив, что по этой причине на ужин космонавты всегда оставляют какое-то особенно душевное блюдо, о котором реально мечтают целый день.
Если экипаж международный, то ужин, по его словам, вообще часто превращается в веселое совместное застолье, когда с зарубежными коллегами организуется общий праздничный стол и все начинают обмениваться едой.
"Наши, например, полюбили американские говяжьи и куриные стейки, а они – наш творог с грецкими орехами", - заметил Ведерников.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 11 апреля в 10.00 мск.
Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодном её проведении 6-12 апреля. В 2026 году проведение Недели приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса – "Роскосмос".
РИА Новости - информационный партнёр Недели космоса-2026.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала