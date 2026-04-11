Эксперт рассказал об ужинах для космонавтов

2026-04-11T07:57+0300

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Ужин для космонавтов - далеко не рядовой прием пищи, а настоящий праздник, веселое застолье, когда все дела закончены и можно расслабиться, сообщил РИА Новости начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников. "Ужин у космонавтов - не рядовой прием пищи, а настоящий праздник. Все дела закончены, заботы позади, можно расслабиться", - сказал он, отметив, что по этой причине на ужин космонавты всегда оставляют какое-то особенно душевное блюдо, о котором реально мечтают целый день. Если экипаж международный, то ужин, по его словам, вообще часто превращается в веселое совместное застолье, когда с зарубежными коллегами организуется общий праздничный стол и все начинают обмениваться едой. "Наши, например, полюбили американские говяжьи и куриные стейки, а они – наш творог с грецкими орехами", - заметил Ведерников. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 11 апреля в 10.00 мск. Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодном её проведении 6-12 апреля. В 2026 году проведение Недели приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса – "Роскосмос". РИА Новости - информационный партнёр Недели космоса-2026.

