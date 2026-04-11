Выдача потребкредитов в России в марте достигла максимума с 2024 года - 11.04.2026, ПРАЙМ
Выдача потребкредитов в России в марте достигла максимума с 2024 года
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Выдача потребительских кредитов в России в марте 2026 года достигла максимума с сентября 2024 года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Показатель по итогам прошлого месяца превысил 390 миллиардов рублей, свидетельствуют данные бюро. Это максимум за полтора года – с сентября 2024 года. Тогда выдача потребительских кредитов составила почти 420 миллиардов рублей. Количество выдач в марте в месячном выражении выросло на четверть – до 2,1 миллиона. Средний "чек" по потребительскому кредиту достиг 183,4 тысячи рублей. Это на 5,6% больше, чем было в феврале 2026 года.
Экономика, Финансы, РОССИЯ, "Скоринг бюро"
11:30 11.04.2026
 
Выдача потребкредитов в России в марте достигла максимума с 2024 года

Выдача потребительских кредитов в России в марте достигла максимума с сентября 2024 года

Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
Показатель по итогам прошлого месяца превысил 390 миллиардов рублей, свидетельствуют данные бюро. Это максимум за полтора года – с сентября 2024 года. Тогда выдача потребительских кредитов составила почти 420 миллиардов рублей.
Количество выдач в марте в месячном выражении выросло на четверть – до 2,1 миллиона.
Средний "чек" по потребительскому кредиту достиг 183,4 тысячи рублей. Это на 5,6% больше, чем было в феврале 2026 года.
 
