https://1prime.ru/20260411/kredit-869072200.html
Выдача потребкредитов в России в марте достигла максимума с 2024 года
2026-04-11T11:30+0300
экономика
финансы
россия
"скоринг бюро"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672027_0:249:2731:1785_1920x0_80_0_0_af9777491558f35ccf7c0302536e5fdc.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Выдача потребительских кредитов в России в марте 2026 года достигла максимума с сентября 2024 года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Показатель по итогам прошлого месяца превысил 390 миллиардов рублей, свидетельствуют данные бюро. Это максимум за полтора года – с сентября 2024 года. Тогда выдача потребительских кредитов составила почти 420 миллиардов рублей. Количество выдач в марте в месячном выражении выросло на четверть – до 2,1 миллиона. Средний "чек" по потребительскому кредиту достиг 183,4 тысячи рублей. Это на 5,6% больше, чем было в феврале 2026 года.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672027_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5096cb4cfa5ba4f3b0584839553f7b3f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
