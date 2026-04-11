Выдача потребкредитов в России в марте достигла максимума с 2024 года

Выдача потребительских кредитов в России в марте 2026 года достигла максимума с сентября 2024 года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".

2026-04-11T11:30+0300

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Выдача потребительских кредитов в России в марте 2026 года достигла максимума с сентября 2024 года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Показатель по итогам прошлого месяца превысил 390 миллиардов рублей, свидетельствуют данные бюро. Это максимум за полтора года – с сентября 2024 года. Тогда выдача потребительских кредитов составила почти 420 миллиардов рублей. Количество выдач в марте в месячном выражении выросло на четверть – до 2,1 миллиона. Средний "чек" по потребительскому кредиту достиг 183,4 тысячи рублей. Это на 5,6% больше, чем было в феврале 2026 года.

