Почему стало опасно сдавать и снимать квартиру без договора

2026-04-11T03:03+0300

МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Многие собственники и арендаторы жилья предпочитают договариваться на словах, чтобы сэкономить время и избежать налогов. Однако отсутствие письменного договора может обернуться серьезными проблемами. О том, чем грозит "серая" аренда и как защитить свои права, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.По словам эксперта, для оформления отношений между собственником и арендатором достаточно простого письменного договора найма жилья в свободной форме. Если отношения носят длительный характер (от года и больше), договор необходимо регистрировать в Росреестре. "Серая" сдача квартир выявляется налоговой службой по сообщениям соседей, товариществ собственников жилья, управляющих компаний и правоохранительных органов."Риск представляет сокрытие доходов от сдачи жилья в наем. Ответственность для наймодателя предусмотрена как в виде налоговых доначислений, так и в форме штрафов. Наймодателю, не задекларировавшему доход, грозит взыскание неуплаченного налога за три предшествующих года, пеня за каждый день просрочки и штраф в размере до 40% от суммы недоимки, если доказано умышленное уклонение", — предупредила юрист.Эксперт отмечает, что есть несколько вариантов уплаты налога за аренду. По ставке от 13 до 22% платят те, кто сдает жилье как физическое лицо; от 6 до 15% — если арендодатель зарегистрирован как индивидуальный предприниматель; от 4 до 6% — если собственник оформил самозанятость.Даже без регистрации долгосрочного договора Гражданский кодекс обязывает наймодателя передать пригодное для проживания помещение, обеспечивать коммунальные услуги и ремонт общего имущества. Наймодатель не может в одностороннем порядке повышать плату, если иное не предусмотрено договором. Наниматель, в свою очередь, обязан использовать квартиру только для проживания, поддерживать её в надлежащем состоянии и своевременно вносить плату.Если между сторонами не заключается письменный договор, а все договоренности остаются на словах, то ни одна из сторон не защищена от нарушений и злоупотреблений. В спорных ситуациях отстаивать права в суде будет крайне сложно. Кроме того, в ряде случаев возможно привлечение к административной ответственности за нарушение миграционных правил, если в квартире проживали незарегистрированные иностранные граждане.

