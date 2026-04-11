Лепс может заработать более 10,6 миллиона рублей на концерте в Туле

Лепс может заработать более 10,6 миллиона рублей на концерте в Туле - 11.04.2026, ПРАЙМ

Лепс может заработать более 10,6 миллиона рублей на концерте в Туле

Народный артист России Григорий Лепс может заработать более 10,6 миллиона рублей на билетах на свой сольный концерт, который он даст в Тульском цирке,... | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T05:32+0300

2026-04-11T05:32+0300

2026-04-11T05:32+0300

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Народный артист России Григорий Лепс может заработать более 10,6 миллиона рублей на билетах на свой сольный концерт, который он даст в Тульском цирке, подсчитало РИА Новости, изучив стоимость билетов. Концерт Лепса пройдет в Тульском государственном цирке 17 апреля. По данным РИА Новости, цены на билеты стартуют с отметки в 3,5 тысяч рублей - это места на дальних рядах. За место поближе зрителям придется заплатить от 5 до 12 тысяч рублей. Кроме того, на площадке предусмотрен VIP-партер, стоимость билетов варьируется от 16 до 20 тысяч рублей. Если Григорий Лепс соберет полный зал, то выручка с продажи билетов составит свыше 10,6 миллиона рублей - без учета расходов на проведение концерта. Как уточняется, со сцены Тульского цирка артист представит свои хиты такие, как "Водопадом" и "Самый лучший день", а также новые песни. Григорий Лепс - российский певец и автор-исполнитель. В 1994 году записал первый альбом "Храни вас Бог" (1995), песня из которого "Натали" стала хитом. Всего исполнителем выпущено свыше 40 альбомов. В 2017 году артиста наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В 2022 году Лепс был удостоен звания народного артиста России.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия