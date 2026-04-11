Лерчек и ее экс-супруг не заплатили налоги из-за развода

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее бывший супруг Артем Чекалин из-за ссор во время развода пропустили срок уплаты налогов в 2024 году, что привело их на... | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T19:27+0300

происшествия

общество

оаэ

москва

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее бывший супруг Артем Чекалин из-за ссор во время развода пропустили срок уплаты налогов в 2024 году, что привело их на скамью подсудимых по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, следует из последнего слова Чекалина, документ есть в распоряжении РИА Новости. Ранее против пары возбуждали два уголовных дела: об уклонении от уплаты налогов и об отмывании денег в особо крупном размере, впоследствии оба были прекращены. В 2024 году Чекалиным и их партнеру Роману Вишняку предъявили обвинения в выводе 251 миллион рублей в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Гагаринский суд Москвы приступил к его рассмотрению в конце ноября прошлого года. В марте в отношении блогера Лерчек, у которой обнаружили рак желудка четвертой стадии, суд выделил дело в отдельное производство и приостановил до ее выздоровления. В отношении ее бывшего мужа Артема Чекалина суд продолжил рассмотрение, в минувшую пятницу прошли прения сторон, в которых прокурор попросил суд назначить ему наказание в виде 7,5 года лишения свободы со штрафом более 196 миллионов рублей. Судебное заседание затянулось и вышло за рамки процессуального времени, после 22 часов вечера Чекалин выступил с последним словом, где подробно изложил свою позицию. "В связи с первым делом у нас в семье случился развод, начали ругаться, ссориться. Нужно было оплатить налоги новые, которые по Дубаю, это был май или июнь 2024 года. Нам налоговая официально под протокол дала месяц, сказали, что в случае неуплаты будут какие-то последствия. Честно сказать, в ссорах там не то, что налоги, друг друга обвиняли ... налоги не заплатили. Как и обещали в налоговой, через месяц отправили на возбуждение дела, 2 октября 2024 года меня опять задержали", – заявлял Чекалин в последнем слове. Он пояснил, что за время разбирательств, он так и не понял в чем его обвиняют, поскольку "никакие документы не предоставлял, ответы из 14 банков – все говорят, что валютного контроля не было". Он также сослался на показания третьего фигуранта Романа Вишняка, который отрицал предоставление документов в банк несмотря на признание вины и заключение досудебного соглашения. Ранее суд приговорил Вишняка к 2,5 года колонии, его дело слушалось в особом порядке. Тем не менее, Чекалин просил суд в случае обвинительного приговора назначить ему условное наказание, "иначе дети просто с ума сойдут, потому что их маме немного осталось, им без меня будет очень тяжело". Суд назначил оглашение приговора на 13 апреля.

