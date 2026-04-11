Ликсутов: в Москве растет популярность речного электротранспорта
Популярность речного электротранспорта растет в Москве, с начала 2026 года число перевезенных пассажиров выросло на 6%
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Популярность речного электротранспорта растет в Москве, с начала 2026 года число перевезенных пассажиров выросло на 6%, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем активно развивать регулярное речное движение в столице. Горожане стали чаще выбирать поездки на электросудах в качестве одного из видов городского транспорта. За 1-й квартал 2026 года по Москве-реке перевезли более 280 тысяч человек. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал Ликсутов. Заммэра отметил, что в последнее воскресенье марта максимальное число пассажиров составляло больше 8,8 тысячи человек. Это рекордный показатель за все время работы проекта.
