Ликсутов: в Москве растет популярность речного электротранспорта

Популярность речного электротранспорта растет в Москве, с начала 2026 года число перевезенных пассажиров выросло на 6%, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по... | 11.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Популярность речного электротранспорта растет в Москве, с начала 2026 года число перевезенных пассажиров выросло на 6%, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем активно развивать регулярное речное движение в столице. Горожане стали чаще выбирать поездки на электросудах в качестве одного из видов городского транспорта. За 1-й квартал 2026 года по Москве-реке перевезли более 280 тысяч человек. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал Ликсутов. Заммэра отметил, что в последнее воскресенье марта максимальное число пассажиров составляло больше 8,8 тысячи человек. Это рекордный показатель за все время работы проекта.

