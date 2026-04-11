https://1prime.ru/20260411/mchs-869073163.html
На Сахалине приостановили работу паромной переправы из-за непогоды
2026-04-11T12:07+0300
происшествия
бизнес
россия
сахалин
хабаровский край
татарский пролив
порт ванино
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0b/869073008_0:360:2047:1511_1920x0_80_0_0_67b28dd8da1c08b3dc8fe8bfaa422c00.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 апр - ПРАЙМ. Работа паромной переправы Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) временно приостановлена с субботы из-за ухудшения погодных условий в Татарском проливе, сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области. "С 16.30 (08.30 мск - ред.) 11 апреля паромная переправа Ванино-Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", - говорится в сообщении. Как отмечает пресс-служба ведомства, движение паромов возобновится, с улучшением погодных условий. Все суда пережидают непогоду на материковой стороне.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0b/869073008_0:168:2047:1703_1920x0_80_0_0_407eab256b4b152e65b35864d9f8fda9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МЧС: паромная переправа Холмск - Ванино временно закрыта из-за непогоды