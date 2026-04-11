На Сахалине приостановили работу паромной переправы из-за непогоды

2026-04-11T12:07+0300

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 апр - ПРАЙМ. Работа паромной переправы Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) временно приостановлена с субботы из-за ухудшения погодных условий в Татарском проливе, сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области. "С 16.30 (08.30 мск - ред.) 11 апреля паромная переправа Ванино-Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", - говорится в сообщении. Как отмечает пресс-служба ведомства, движение паромов возобновится, с улучшением погодных условий. Все суда пережидают непогоду на материковой стороне.

бизнес, россия, сахалин, хабаровский край, татарский пролив, порт ванино, мчс