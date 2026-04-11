https://1prime.ru/20260411/melaniya-869067880.html

"Кажется странным": новое заявление Меланьи Трамп вызвало панику на Западе - 11.04.2026, ПРАЙМ

Выступление первой леди США Меланьи Трамп с опровержением слухов о личных связях с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за секс-торговлю, отличается от... | 11.04.2026, ПРАЙМ

сша

запад

европа

дональд трамп

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/82712/07/827120700_0:185:3543:2178_1920x0_80_0_0_ba790cab2466ceff632b6893d27bb436.jpg

МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Выступление первой леди США Меланьи Трамп с опровержением слухов о личных связях с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за секс-торговлю, отличается от стратегии ее супруга Дональда Трампа, сообщает швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung. "Появление Мелании Трамп стало неожиданностью. <…> Предложение первой леди также кажется странным, поскольку оно не соответствует предыдущей стратегии ее мужа в отношении скандала с Эпштейном. Дональд Трамп и его окружение ранее старались уделять этому делу как можно меньше внимания", — говорится в публикации. Как пишет издание, остается неясным, почему первая леди решила привлечь внимание к к еще недавно затухающему делу, особенно с учетом ее привычки избегать появления в СМИ. Этот шаг только усилил слухи среди общественности о возможном конфликте с президентом США, подчеркивает издание. Ряд СМИ в США и Европе ранее сообщали о якобы связях первой леди с ныне покойным Эпштейном. В сентябре газета Telegraph сообщала, что из новой книги британского писателя Эндрю Лоуни о герцоге Йоркском убрали упоминание о знакомстве Дональда Трампа с Меланьей через Эпштейна. Поводом стали претензии первой леди США, пригрозившей сыну бывшего лидера страны Джо Байдена Хантеру иском на миллиард долларов за "клевету" о ее связях с Эпштейном. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

