Миронов предложил снизить возраст выхода на пенсию работникам АПК
2026-04-11T04:23+0300
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил снизить возраст выхода на пенсию работникам агропромышленного комплекса (АПК): женщинам - с 55 лет, мужчинам - с 60 лет.
"Предлагаю предоставить работникам АПК право на досрочный выход на пенсию. Мужчинам - с 60 лет, женщинам - с 55 лет. При этом их стаж работы в сельском хозяйстве должен составлять 25 и 20 лет", - сказал РИА Новости Миронов.
Он отметил, что в последние годы государство и частные инвесторы вкладывают в АПК сотни миллиардов рублей, благодаря чему в России нет проблемы с продовольственной безопасностью.
По словам лидера партии, Россия стала одним из лидеров мирового рейтинга по объёму продаж продовольствия, и ежегодно страна экспортирует его на десятки миллиардов долларов, что делает аграрный сектор одним из ключевых источников валютных поступлений.
"Немалые прибыли крупные аграрные компании получают внутри страны, но людям, работникам села что с того? Людям, которые день и ночь в любую погоду трудятся на фермах и в поле. Это около 6,4 миллионов граждан… Сельские труженики заслужили весомый набор социальных льгот, одной из них может стать снижение пенсионного возраста, и партия "Справедливая Россия" будет добиваться решения этого вопроса", – заключил Миронов.
