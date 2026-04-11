Миронов предложил снизить возраст выхода на пенсию работникам АПК

Миронов предложил снизить возраст выхода на пенсию работникам АПК - 11.04.2026, ПРАЙМ

Миронов предложил снизить возраст выхода на пенсию работникам АПК

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил снизить возраст выхода на пенсию работникам...

2026-04-11T04:23+0300

2026-04-11T04:23+0300

2026-04-11T04:23+0300

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил снизить возраст выхода на пенсию работникам агропромышленного комплекса (АПК): женщинам - с 55 лет, мужчинам - с 60 лет. "Предлагаю предоставить работникам АПК право на досрочный выход на пенсию. Мужчинам - с 60 лет, женщинам - с 55 лет. При этом их стаж работы в сельском хозяйстве должен составлять 25 и 20 лет", - сказал РИА Новости Миронов. Он отметил, что в последние годы государство и частные инвесторы вкладывают в АПК сотни миллиардов рублей, благодаря чему в России нет проблемы с продовольственной безопасностью. По словам лидера партии, Россия стала одним из лидеров мирового рейтинга по объёму продаж продовольствия, и ежегодно страна экспортирует его на десятки миллиардов долларов, что делает аграрный сектор одним из ключевых источников валютных поступлений. "Немалые прибыли крупные аграрные компании получают внутри страны, но людям, работникам села что с того? Людям, которые день и ночь в любую погоду трудятся на фермах и в поле. Это около 6,4 миллионов граждан… Сельские труженики заслужили весомый набор социальных льгот, одной из них может стать снижение пенсионного возраста, и партия "Справедливая Россия" будет добиваться решения этого вопроса", – заключил Миронов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сергей миронов