https://1prime.ru/20260411/mirzieev-869077449.html

Узбекистан и Казахстан намерены увеличить взаимную торговлю в два раза

Узбекистан и Казахстан намерены увеличить взаимную торговлю в два раза - 11.04.2026, ПРАЙМ

Узбекистан и Казахстан намерены увеличить взаимную торговлю в два раза

Власти Узбекистана и Казахстана намерены увеличить взаимную торговлю в два раза, до 10 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского президента... | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T17:02+0300

2026-04-11T17:02+0300

2026-04-11T17:02+0300

экономика

мировая экономика

узбекистан

казахстан

шавкат мирзиеев

касым-жомарт токаев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859913199_0:13:2856:1620_1920x0_80_0_0_2e9d4e5f3ff0609c16f6ba3c5b4a8da1.jpg

ТАШКЕНТ, 11 апр - ПРАЙМ. Власти Узбекистана и Казахстана намерены увеличить взаимную торговлю в два раза, до 10 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева. По данным пресс-службы, Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Узбекистане с рабочим визитом, в субботу на встрече в Бухаре рассмотрели вопросы дальнейшего развития и укрепления двустороннего сотрудничества. "Устойчиво растут объемы товарооборота, который по итогам прошлого года достиг 5 миллиардов долларов. Успешно реализуются проекты кооперации в области автомобилестроения, развития инфраструктуры, логистики, электротехники, стройматериалов и других отраслях", - говорится в сообщении. На встрече рассмотрен ряд новых инициатив в области химии, геологии, энергетики, выпуска автокомпонентов. "В ходе встречи были заслушаны доклады заместителей премьер-министров по актуальным аспектам торгово-экономической повестки, включая принимаемые меры по доведению взаимной торговли до 10 миллиардов долларов в ближайшей перспективе", - уточняет пресс-служба. По итогам переговоров правительствам поручено принять "дорожную карту" по реализации достигнутых договоренностей, добавили в пресс-службе узбекистанского президента.

узбекистан

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, узбекистан, казахстан, шавкат мирзиеев, касым-жомарт токаев