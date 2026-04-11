Узбекистан и Казахстан намерены увеличить взаимную торговлю в два раза - 11.04.2026, ПРАЙМ
Узбекистан и Казахстан намерены увеличить взаимную торговлю в два раза
Узбекистан и Казахстан намерены увеличить взаимную торговлю в два раза - 11.04.2026, ПРАЙМ
Узбекистан и Казахстан намерены увеличить взаимную торговлю в два раза
Власти Узбекистана и Казахстана намерены увеличить взаимную торговлю в два раза, до 10 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского президента... | 11.04.2026, ПРАЙМ
ТАШКЕНТ, 11 апр - ПРАЙМ. Власти Узбекистана и Казахстана намерены увеличить взаимную торговлю в два раза, до 10 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева. По данным пресс-службы, Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Узбекистане с рабочим визитом, в субботу на встрече в Бухаре рассмотрели вопросы дальнейшего развития и укрепления двустороннего сотрудничества. "Устойчиво растут объемы товарооборота, который по итогам прошлого года достиг 5 миллиардов долларов. Успешно реализуются проекты кооперации в области автомобилестроения, развития инфраструктуры, логистики, электротехники, стройматериалов и других отраслях", - говорится в сообщении. На встрече рассмотрен ряд новых инициатив в области химии, геологии, энергетики, выпуска автокомпонентов. "В ходе встречи были заслушаны доклады заместителей премьер-министров по актуальным аспектам торгово-экономической повестки, включая принимаемые меры по доведению взаимной торговли до 10 миллиардов долларов в ближайшей перспективе", - уточняет пресс-служба. По итогам переговоров правительствам поручено принять "дорожную карту" по реализации достигнутых договоренностей, добавили в пресс-службе узбекистанского президента.
мировая экономика, узбекистан, казахстан, шавкат мирзиеев, касым-жомарт токаев
Экономика, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, Шавкат Мирзиеев, Касым-Жомарт Токаев
Узбекистан и Казахстан намерены увеличить взаимную торговлю в два раза

Мирзиеев: Узбекистан и Казахстан намерены увеличить взаимную торговлю до $10 млрд

ТАШКЕНТ, 11 апр - ПРАЙМ. Власти Узбекистана и Казахстана намерены увеличить взаимную торговлю в два раза, до 10 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева.
По данным пресс-службы, Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Узбекистане с рабочим визитом, в субботу на встрече в Бухаре рассмотрели вопросы дальнейшего развития и укрепления двустороннего сотрудничества.
"Устойчиво растут объемы товарооборота, который по итогам прошлого года достиг 5 миллиардов долларов. Успешно реализуются проекты кооперации в области автомобилестроения, развития инфраструктуры, логистики, электротехники, стройматериалов и других отраслях", - говорится в сообщении.
На встрече рассмотрен ряд новых инициатив в области химии, геологии, энергетики, выпуска автокомпонентов.
"В ходе встречи были заслушаны доклады заместителей премьер-министров по актуальным аспектам торгово-экономической повестки, включая принимаемые меры по доведению взаимной торговли до 10 миллиардов долларов в ближайшей перспективе", - уточняет пресс-служба.
По итогам переговоров правительствам поручено принять "дорожную карту" по реализации достигнутых договоренностей, добавили в пресс-службе узбекистанского президента.
Лидеры Узбекистана и Казахстана обсудили реализацию проектов в энергетике
