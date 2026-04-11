Экс-премьер Молдавии призвал снизить налоги и акцизы на дизельное топливо
Экс-премьер Молдавии призвал снизить налоги и акцизы на дизельное топливо
2026-04-11T18:15+0300
https://1prime.ru/20260411/vinogradniki-869075685.html
18:15 11.04.2026
 
КИШИНЕВ, 11 апр - ПРАЙМ. Правительство Молдавии должно принять срочные меры по снижению налогов и акцизов на дизельное топливо, чтобы не усугублять экономическую ситуацию, считает экс-премьер, лидер оппозиционной партии "Будущее дома" Василий Тарлев.
Парламент Молдавии с 25 марта объявил в республике режим чрезвычайного положения в сфере энергетики сроком на 60 дней из-за дефицита электроэнергии и топливных ресурсов.
"Пока еще не поздно, нужно срочно принять решение максимально снизить налоги и акцизы на импорт нефтепродуктов, а также выделить помощь сельхозпроизводителям. Если правительство не примет срочные меры, то удар будет нанесен по транспортным услугам, дальше по цепочке будет повышаться стоимость услуг на все остальные товары", - заявил Тарлев в эфире телеканала Canal 5.
По словам экс-премьера, власти не осознают, что играют с огнем и могут нанести серьезный удар по экономике.
"Мы могли бы сотрудничать с СНГ, получать дешевые энергоресурсы… Выход из СНГ станет ударом ниже пояса", - подчеркнул политик.
Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.
Виноградники в Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
В Молдавии сокращается площадь виноградников
