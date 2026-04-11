В Москве снова стали доступны сервисы кикшеринга

Кикшеринговые сервисы возобновили работу в Москве после приостановки из-за погодных условий, передает корреспондент РИА Новости.

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Кикшеринговые сервисы возобновили работу в Москве после приостановки из-за погодных условий, передает корреспондент РИА Новости. Аренда электросамокатов и велосипедов была приостановлена в Москве в четверг из-за непогоды, об этом сообщал столичный дептранс. Сейчас самокаты и электровелосипеды доступны для проката без ограничений в приложениях нескольких кикшеринговых сервисов. Кикшеринговые сервисы начали свою работу в Москве с 1 апреля.

