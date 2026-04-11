Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Народном фронте раскрыли популярные схемы обмана перед Пасхой - 11.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мошенничество
https://1prime.ru/20260411/obman-869070086.html
В Народном фронте раскрыли популярные схемы обмана перед Пасхой
Самыми распространенными схемами обмана россиян перед Пасхой стали фишинговые открытки, конкурсы в соцсетях и продажа якобы "освященных" товаров, рассказали РИА | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T09:20+0300
мошенничество
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8f38bd3ae47b9d3b2deec5677444ae6d.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_dff1d3daf73e4849a3d43757b2b8045b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
09:20 11.04.2026
 
В Народном фронте раскрыли популярные схемы обмана перед Пасхой

В Народном фронте назвали распространенные схемы обмана россиян перед Пасхой

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Самыми распространенными схемами обмана россиян перед Пасхой стали фишинговые открытки, конкурсы в соцсетях и продажа якобы "освященных" товаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Первая схема - это фишинговые "открытки" и вирусный контент. Массовая рассылка в мессенджерах "пасхальных открыток", "роликов с освящением" и "интерактивных календарей". Злоумышленники маскируют вредоносное ПО под ссылки на "эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя" или "прямые эфиры с Благодатным огнем", - рассказали там.
Мошенники также в соцсетях запускают "конкурсы" с крупными призами (айфоны, подарочные сертификаты) за лучшее фото кулича. Для участия требуется проголосовать якобы через "Госуслуги" - на деле присылается фишинговая ссылка - или оплатить "организационный взнос за доставку приза".
"Третья схема - это благотворительные сборы "На храм" и лженастоятели. Звонки и рассылки от имени "отца настоятеля" с просьбой перевести деньги на "приобретение наборов для освящения" или "доставку Благодатного огня", - рассказали в пресс-службе.
Там также рассказали о схемах с "предварительным освящением" товаров и "соцконтрактами" для пенсионеров к празднику. "Мошенники создают сайты-однодневки, продают "пасхальные наборы" с якобы предварительным освящением. Для пенсионеров запускаются схемы с фальшивыми соцконтрактами - якобы правительство выделяет 12 000 рублей на праздничный стол к Пасхе", - пояснили там.
В "Мошеловке" посоветовали делать пожертвования только лично в храме или через проверенные официальные сайты епархий. "Государство не запускает соцконтракты на "праздничный стол" через ссылки в интернете", - напомнили эксперты.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала