Опрос показал, как мошенники обманывают россиян с помощью QR-кодов - 11.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260411/opros-869064735.html
Опрос показал, как мошенники обманывают россиян с помощью QR-кодов
2026-04-11T01:46+0300
2026-04-11T02:11+0300
технологии
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869064735.jpg?1775862713
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. У мошенников теперь не столь удачно получается реализовывать телефонные схемы обмана россиян из-за усиления антифрод-контроля, поэтому они активнее используют другие способы хищения средств, в том числе аферы с QR-кодами, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Уже 18% россиян заявили, что за последний год сталкивались с попытками мошенничества с использованием QR-кодов: обмануть пытались либо их самих, либо родственников и друзей. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 11%", - выяснили аналитики, опросив 2,5 тысячи россиян.
Наиболее массовым каналом распространения оказались якобы бумажные квитанции якобы за коммунальные услуги или штрафы: 44% опрошенных сообщили, что находили в почтовом ящике фейковые платежные документы.
Еще 31% сталкивались с подобными схемами по электронной почте - чаще всего это были письма с "уведомлениями" якобы от налоговых органов или служб судебных приставов, а четверть отметили, что получали QR-коды через мессенджеры или социальные сети, как правило, под видом срочных начислений или уведомлений о задолженности.
При этом 12% участников опроса признались, что сами или их близкие хотя бы раз переходили по таким QR-кодам и пытались оплатить "начисление" - в 46% случаев пользователи заподозрили неладное уже на этапе ввода данных банковской карты или после перехода на подозрительный сайт.
Еще 34% поняли, что столкнулись с мошенничеством, когда заметили несоответствия в деталях платежа. Например, незнакомого получателя или некорректную сумму, а оставшиеся 20% осознали факт обмана только после списания средств или обращения в банк, выяснили аналитики.
Директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко считает, что основной причиной роста популярности QR-схем стало усиление антифрод-контроля со стороны банков - если раньше злоумышленники могли эффективно действовать через телефонные звонки, то теперь банки все чаще фиксируют подозрительную активность клиентов.
"Что касается QR-кодов, то схемы, связанные с ними обычно не предполагают телефонных звонков и переводы не идентифицируются как подозрительные, при этом такие фейковые платежные документы не вызывают недоверия и воспринимаются буднично, что идет на руку мошенникам", - отмечает Романенко.
Для снижения рисков она рекомендует проверять источник начислений и не оплачивать квитанции, происхождение которых вызывает сомнения, - лучше лишний раз самостоятельно зайти в приложение государственных услуг и все перепроверить.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала