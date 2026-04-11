Вучич выразил Орбану поддержку перед выборами - 11.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260411/orban-869079370.html
Вучич выразил Орбану поддержку перед выборами
Президент Сербии Александр Вучич заявил в соцсетях, что независимо от результата партии "Фидес" премьера Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах 12... | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T18:43+0300
2026-04-11T18:43+0300
политика
общество
мировая экономика
сербия
венгрия
рф
александр вучич
виктор орбан
instagram
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0b/869079204_0:214:2881:1835_1920x0_80_0_0_c732b00cadade4f16d62076b8ba3d50f.jpg
https://1prime.ru/20260409/zelenskiy-869039113.html
сербия
венгрия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0b/869079204_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_01e2125c347de58e8808325dde2c1e4f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Вучич выразил Орбану поддержку перед выборами

Президент Сербии Вучич: сербы будут благодарны Орбану, даже если он проиграет

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) и президент Сербии Александр Вучич
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) и президент Сербии Александр Вучич - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) и президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 11 апр - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил в соцсетях, что независимо от результата партии "Фидес" премьера Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах 12 апреля сербы останутся благодарны венгерскому политику, и выразил ему поддержку.
"Не знаю, выиграет ли Виктор или проиграет. Знаю только, что бесконечно ему благодарен за дружеские отношения сербов и венгров. Без него этой дружбы бы не было. Каким бы ни был результат, спасибо Виктору за все и поддержка завтра на выборах", - написал Вучич в Instagram*.
Президент Сербии добавил в послании Орбану, что сербы, "даже если проиграешь, будут вечно благодарны".
По данным переписи населения Сербии 2022 года, в республике проживает 184,5 тысячи граждан венгерской национальности, подавляющее большинство - в автономном крае Воеводина. Из них около 83 тысяч обладают правом голоса на выборах в парламент Венгрии и могут проголосовать по почте.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала