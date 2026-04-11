Вучич выразил Орбану поддержку перед выборами
2026-04-11T18:43+0300
БЕЛГРАД, 11 апр - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил в соцсетях, что независимо от результата партии "Фидес" премьера Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах 12 апреля сербы останутся благодарны венгерскому политику, и выразил ему поддержку. "Не знаю, выиграет ли Виктор или проиграет. Знаю только, что бесконечно ему благодарен за дружеские отношения сербов и венгров. Без него этой дружбы бы не было. Каким бы ни был результат, спасибо Виктору за все и поддержка завтра на выборах", - написал Вучич в Instagram*. Президент Сербии добавил в послании Орбану, что сербы, "даже если проиграешь, будут вечно благодарны". По данным переписи населения Сербии 2022 года, в республике проживает 184,5 тысячи граждан венгерской национальности, подавляющее большинство - в автономном крае Воеводина. Из них около 83 тысяч обладают правом голоса на выборах в парламент Венгрии и могут проголосовать по почте.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20260409/zelenskiy-869039113.html
