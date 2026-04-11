Новая книга Виктора Пелевина будет стоить около 1,1 тысячи рублей - 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T16:31+0300

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Стоимость новой книги Виктора Пелевина "Возвращение синей бороды" составит порядка 1,1 тысячи рублей, сообщил РИА Новости генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев. Ранее в издательстве сообщили, что новая книга Пелевина поступит в продажу 23 апреля. "Книга будет стоить около 1,1 тысячи рублей", - рассказал Капьев. Он также подчеркнул, что писатель прислал рукопись раньше, чем обычно: уже несколько лет новые романы Пелевина традиционно выходят в России осенью. "Мы безумно рады, что Виктор Олегович нас радует весной и не нужно ждать до осени, мы ускорились и максимально быстро все издали", - отметил Капьев. Новая книга Пелевина, как и ряд его бестселлеров также будет промаркирована в соответствии с вступившими в силу изменениями в законе против пропаганды наркотиков, добавил издатель. Сюжет новой книги не связан с циклом Transhumanism Inc, а история закручивается вокруг резонансного дела Джеффри Эпштейна. Продажи стартуют 23 апреля в книжных магазинах и на маркетплейсах: роман будет доступен в аудио и в электронной версии по подписке в "Яндекс Книгах" и в формате поштучной покупки книги — на "Литрес". Пелевин – российский писатель-постмодернист и лауреат множества литературных премий, автор бестселлеров "Омон Ра", "Чапаев и Пустота", "Generation "П". Его предыдущий роман "Круть", вышедший в 2024 году, также был частью вселенной "Transhumanism Inc.", куда уже входят "KGBT+" и "Путешествие в Элевсин".

