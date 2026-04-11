“Положено не каждому”. Кому сразу выплатят часть пенсии

2026-04-11T02:02+0300

МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Некоторые россияне могут получить часть пенсионных накоплений не в виде ежемесячных выплат, а сразу одной суммой. О том, кто имеет право на единовременную выплату и как рассчитывается её размер, агентству “Прайм” рассказал предприниматель, основатель проекта "Слово" Сергей Маликов.Перечень застрахованных лиц, которым положена единовременная выплата из накопительной пенсии, определен в статье 4 Федерального закона "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений". В первую очередь это граждане, которые не приобрели право на страховую пенсию: например, достигли пенсионного возраста, но не набрали необходимого стажа или пенсионных баллов."Получить все пенсионные накопления сразу смогут те, у кого размер накопительной пенсии окажется меньше 10% от величины прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году прожиточный минимум для пенсионеров установлен в размере 16 288 рублей. Если расчётная ежемесячная выплата составляет менее 1 628,8 рубля, то все накопления можно забрать разом", — пояснил Маликов.При этом эксперты уточняют, что максимальная сумма, которую можно получить единовременно в 2026 году, достигает 439 776 рублей. Ежемесячные выплаты назначаются, если сумма выше, и выплачиваются пожизненно. Если же накопления сформированы за счёт дополнительных взносов (например, по программе софинансирования или из средств материнского капитала), то можно оформить срочные выплаты на протяжении 10 лет (120 месяцев).Подать заявление на выплату можно через портал "Госуслуги", личный кабинет на сайте Социального фонда России или в клиентской службе СФР. Если накопления формировались в негосударственном пенсионном фонде, обращаться нужно непосредственно в этот фонд. Право на выплату не сгорает — обратиться за ней можно в любой момент после достижения нужного возраста.

финансы, социальный фонд, пенсии