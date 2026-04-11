Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Положено не каждому". Кому сразу выплатят часть пенсии - 11.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260411/pensiya-868984636.html
"Положено не каждому". Кому сразу выплатят часть пенсии
финансы
социальный фонд
пенсии
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/47/838644764_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_b9bfe01357fbd2602dd99da143186e9d.jpg
https://1prime.ru/20260403/rossijane-868860718.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/47/838644764_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_c7d69d5004c52165434f5895d64e3001.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
02:02 11.04.2026
 
“Положено не каждому”. Кому сразу выплатят часть пенсии

Маликов: накопительную пенсию до 439 776 рублей могут выплатить единовременно

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Некоторые россияне могут получить часть пенсионных накоплений не в виде ежемесячных выплат, а сразу одной суммой. О том, кто имеет право на единовременную выплату и как рассчитывается её размер, агентству “Прайм” рассказал предприниматель, основатель проекта "Слово" Сергей Маликов.
Перечень застрахованных лиц, которым положена единовременная выплата из накопительной пенсии, определен в статье 4 Федерального закона "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений". В первую очередь это граждане, которые не приобрели право на страховую пенсию: например, достигли пенсионного возраста, но не набрали необходимого стажа или пенсионных баллов.
"Получить все пенсионные накопления сразу смогут те, у кого размер накопительной пенсии окажется меньше 10% от величины прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году прожиточный минимум для пенсионеров установлен в размере 16 288 рублей. Если расчётная ежемесячная выплата составляет менее 1 628,8 рубля, то все накопления можно забрать разом", — пояснил Маликов.
При этом эксперты уточняют, что максимальная сумма, которую можно получить единовременно в 2026 году, достигает 439 776 рублей. Ежемесячные выплаты назначаются, если сумма выше, и выплачиваются пожизненно. Если же накопления сформированы за счёт дополнительных взносов (например, по программе софинансирования или из средств материнского капитала), то можно оформить срочные выплаты на протяжении 10 лет (120 месяцев).
Подать заявление на выплату можно через портал "Госуслуги", личный кабинет на сайте Социального фонда России или в клиентской службе СФР. Если накопления формировались в негосударственном пенсионном фонде, обращаться нужно непосредственно в этот фонд. Право на выплату не сгорает — обратиться за ней можно в любой момент после достижения нужного возраста.
 
ФинансыСоциальный фондПенсии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала