СМИ узнали о важной просьбе Трампа к Нетаньяху перед переговорами - 11.04.2026, ПРАЙМ
СМИ узнали о важной просьбе Трампа к Нетаньяху перед переговорами
СМИ узнали о важной просьбе Трампа к Нетаньяху перед переговорами - 11.04.2026, ПРАЙМ
СМИ узнали о важной просьбе Трампа к Нетаньяху перед переговорами
США и Ливан обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой временно прекратить атаки на движение "Хезболлах" перед началом прямых... | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T04:34+0300
2026-04-11T04:34+0300
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. США и Ливан обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой временно прекратить атаки на движение "Хезболлах" перед началом прямых переговоров, сообщает Axios, ссылаясь на источники. "По данным двух осведомленных источников, ливанское руководство и администрация Трампа попросили Израиль о "приостановке" ударов по "Хезболлах" до начала прямых переговоров между Израилем и Ливаном на следующей неделе", — говорится в публикации. Решение по этому вопросу Нетаньяху пока не принял, но с политической точки зрения оно будет для него сложным. Хотя он склонен к переговорам с Ливаном в условиях конфликта, возможно, израильский премьер согласится на кратковременное перемирие, пишет автор. Однако один из представителей израильского правительства, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что перемирия нет вовсе. четверг пресс-служба израильского Нетаньяху сообщила, что он поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение движения "Хезболлах" и установление мира между двумя государствами.После информации о перемирии между Ираном и США, включая остановку боевых действий в Ливане, движение "Хезболлах" приостановило операции против Израиля. В четверг шиитское сопротивление возобновило боевые действия после того, как днем ранее Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана.
ливан
израиль
сша
ливан, израиль, сша, биньямин нетаньяху, в мире
ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ, США, Биньямин Нетаньяху, В мире
04:34 11.04.2026
 
СМИ узнали о важной просьбе Трампа к Нетаньяху перед переговорами

Axios: Трамп попросил Нетаньяху не бить по Ливану перед прямыми переговорами

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. США и Ливан обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой временно прекратить атаки на движение "Хезболлах" перед началом прямых переговоров, сообщает Axios, ссылаясь на источники.
"По данным двух осведомленных источников, ливанское руководство и администрация Трампа попросили Израиль о "приостановке" ударов по "Хезболлах" до начала прямых переговоров между Израилем и Ливаном на следующей неделе", — говорится в публикации.
Решение по этому вопросу Нетаньяху пока не принял, но с политической точки зрения оно будет для него сложным. Хотя он склонен к переговорам с Ливаном в условиях конфликта, возможно, израильский премьер согласится на кратковременное перемирие, пишет автор.
Однако один из представителей израильского правительства, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что перемирия нет вовсе.
четверг пресс-служба израильского Нетаньяху сообщила, что он поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение движения "Хезболлах" и установление мира между двумя государствами.
После информации о перемирии между Ираном и США, включая остановку боевых действий в Ливане, движение "Хезболлах" приостановило операции против Израиля. В четверг шиитское сопротивление возобновило боевые действия после того, как днем ранее Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана.
 
ЛИВАНИЗРАИЛЬСШАБиньямин НетаньяхуВ мире
 
 
