СМИ раскрыли тяжелую правду перед переговорами Ирана и США - 11.04.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли тяжелую правду перед переговорами Ирана и США
2026-04-11T15:57+0300
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Тегеран находится в более выгодной позиции на переговорах, чем Вашингтон, пишет Responsible Statecraft."Обстановка складывается в пользу Ирана. Давление из-за промежуточных выборов в США, замедление мировой экономики и рост цен на нефть подталкивают Соединенные Штаты к поиску договоренности. Исламская республика же умеет ждать, и время работает на нее", — говорится в публикации.В материале отмечается, что иранское предложение из десяти пунктов, предусматривающее сохранение за Тегераном господства в Ормузском проливе и полную отмену санкций, показывает, что страна ведет переговоры с позиции силы, а не отчаяния.В субботу в Исламабаде начались переговоры американской и иранской сторон.В делегацию от США вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
RS: Иран находится в более выгодной позиции на переговорах, чем США

Флаги США и Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Тегеран находится в более выгодной позиции на переговорах, чем Вашингтон, пишет Responsible Statecraft.

"Обстановка складывается в пользу Ирана. Давление из-за промежуточных выборов в США, замедление мировой экономики и рост цен на нефть подталкивают Соединенные Штаты к поиску договоренности. Исламская республика же умеет ждать, и время работает на нее", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что иранское предложение из десяти пунктов, предусматривающее сохранение за Тегераном господства в Ормузском проливе и полную отмену санкций, показывает, что страна ведет переговоры с позиции силы, а не отчаяния.

В субботу в Исламабаде начались переговоры американской и иранской сторон.

В делегацию от США вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
