СМИ раскрыли тяжелую правду перед переговорами Ирана и США

СМИ раскрыли тяжелую правду перед переговорами Ирана и США - 11.04.2026, ПРАЙМ

СМИ раскрыли тяжелую правду перед переговорами Ирана и США

Тегеран находится в более выгодной позиции на переговорах, чем Вашингтон, пишет Responsible Statecraft.

2026-04-11T15:57+0300

2026-04-11T15:57+0300

2026-04-11T15:57+0300

тегеран

джей ди вэнс

иран

сша

джаред кушнер

стив уиткофф

МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Тегеран находится в более выгодной позиции на переговорах, чем Вашингтон, пишет Responsible Statecraft."Обстановка складывается в пользу Ирана. Давление из-за промежуточных выборов в США, замедление мировой экономики и рост цен на нефть подталкивают Соединенные Штаты к поиску договоренности. Исламская республика же умеет ждать, и время работает на нее", — говорится в публикации.В материале отмечается, что иранское предложение из десяти пунктов, предусматривающее сохранение за Тегераном господства в Ормузском проливе и полную отмену санкций, показывает, что страна ведет переговоры с позиции силы, а не отчаяния.В субботу в Исламабаде начались переговоры американской и иранской сторон.В делегацию от США вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.

тегеран

иран

сша

тегеран, джей ди вэнс, иран, сша, джаред кушнер, стив уиткофф