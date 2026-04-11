"Белый флаг поднят". На Западе оценили переговоры США и Ирана - 11.04.2026, ПРАЙМ
"Белый флаг поднят". На Западе оценили переговоры США и Ирана
"Белый флаг поднят". На Западе оценили переговоры США и Ирана - 11.04.2026, ПРАЙМ
"Белый флаг поднят". На Западе оценили переговоры США и Ирана
Даже частичное принятие условий Ирана в переговорах с США можно считать успехом Тегерана, считает итальянский эксперт Лоренцо Мария Пачини. | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T23:36+0300
2026-04-11T23:36+0300
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Даже частичное принятие условий Ирана в переговорах с США можно считать успехом Тегерана, считает итальянский эксперт Лоренцо Мария Пачини."Даже частичное согласие будет значительным успехом для Тегерана. В то же время маловероятно, что иранское руководство согласится на слишком невыгодный компромисс, учитывая принесенные жертвы. Следовательно, в ближайшие дни ситуация останется крайне нестабильной, с высоким риском возобновления боевых действий", — говорится в публикации для Strategic Culture.По мнению эксперта, полное принятие иранских условий означало бы фактическую капитуляцию США и Израиля."Даже если США и подняли тот белый флаг, которым размахивал господин президент, мы не должны упускать из виду суть происходящего: этот флаг — уже саван, пропитанный кровью новых мучеников. И рано или поздно кто-то потребует мести", — заключил он.В Исламабаде проходит встреча делегаций США и Ирана. Ранее Al Hadath сообщало о непрямых контактах сторон. Tasnim указывало, что обсуждаются вопросы активов Ирана и прекращения огня в Ливане.Американскую сторону представляют Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, иранскую — Мохаммад-Багер Галибаф и Аббас Аракчи.Стороны объявили о перемирии и договорились о продолжении переговоров. Возможной основой соглашения считается иранский план из десяти пунктов.При этом Иран обвинил США в нарушении договоренностей из-за ударов Израиля по Ливану, тогда как Вашингтон назвал ситуацию недоразумением.
сша
иран
тегеран
сша, иран, джей ди вэнс, стив уиткофф, тегеран, джаред кушнер
США, ИРАН, Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф, Тегеран, Джаред Кушнер
23:36 11.04.2026
 
"Белый флаг поднят". На Западе оценили переговоры США и Ирана

SC: даже частичное согласие с США станет победой для Ирана

МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Даже частичное принятие условий Ирана в переговорах с США можно считать успехом Тегерана, считает итальянский эксперт Лоренцо Мария Пачини.
"Даже частичное согласие будет значительным успехом для Тегерана. В то же время маловероятно, что иранское руководство согласится на слишком невыгодный компромисс, учитывая принесенные жертвы. Следовательно, в ближайшие дни ситуация останется крайне нестабильной, с высоким риском возобновления боевых действий", — говорится в публикации для Strategic Culture.
По мнению эксперта, полное принятие иранских условий означало бы фактическую капитуляцию США и Израиля.
"Даже если США и подняли тот белый флаг, которым размахивал господин президент, мы не должны упускать из виду суть происходящего: этот флаг — уже саван, пропитанный кровью новых мучеников. И рано или поздно кто-то потребует мести", — заключил он.
В Исламабаде проходит встреча делегаций США и Ирана. Ранее Al Hadath сообщало о непрямых контактах сторон. Tasnim указывало, что обсуждаются вопросы активов Ирана и прекращения огня в Ливане.
Американскую сторону представляют Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, иранскую — Мохаммад-Багер Галибаф и Аббас Аракчи.
Стороны объявили о перемирии и договорились о продолжении переговоров. Возможной основой соглашения считается иранский план из десяти пунктов.
При этом Иран обвинил США в нарушении договоренностей из-за ударов Израиля по Ливану, тогда как Вашингтон назвал ситуацию недоразумением.
СШАИРАНДжей Ди ВэнсСтив УиткоффТегеранДжаред Кушнер
 
 
