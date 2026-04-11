"Белый флаг поднят". На Западе оценили переговоры США и Ирана
SC: даже частичное согласие с США станет победой для Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Даже частичное принятие условий Ирана в переговорах с США можно считать успехом Тегерана, считает итальянский эксперт Лоренцо Мария Пачини.
"Даже частичное согласие будет значительным успехом для Тегерана. В то же время маловероятно, что иранское руководство согласится на слишком невыгодный компромисс, учитывая принесенные жертвы. Следовательно, в ближайшие дни ситуация останется крайне нестабильной, с высоким риском возобновления боевых действий", — говорится в публикации для Strategic Culture.
"Даже если США и подняли тот белый флаг, которым размахивал господин президент, мы не должны упускать из виду суть происходящего: этот флаг — уже саван, пропитанный кровью новых мучеников. И рано или поздно кто-то потребует мести", — заключил он.
В Исламабаде проходит встреча делегаций США и Ирана. Ранее Al Hadath сообщало о непрямых контактах сторон. Tasnim указывало, что обсуждаются вопросы активов Ирана и прекращения огня в Ливане.
Американскую сторону представляют Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, иранскую — Мохаммад-Багер Галибаф и Аббас Аракчи.
Стороны объявили о перемирии и договорились о продолжении переговоров. Возможной основой соглашения считается иранский план из десяти пунктов.
При этом Иран обвинил США в нарушении договоренностей из-за ударов Израиля по Ливану, тогда как Вашингтон назвал ситуацию недоразумением.