https://1prime.ru/20260411/peremirie-869064449.html
Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, начнётся в субботу
Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, начнётся в субботу - 11.04.2026, ПРАЙМ
Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, начнётся в субботу
Перемирие начнётся в субботу в связи с Пасхой, такое решение принял Верховный Главнокомандующий российскими ВС РФ, президент России Владимир Путин. | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T00:18+0300
2026-04-11T00:18+0300
2026-04-11T00:18+0300
общество
экономика
россия
рф
украина
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869064449.jpg?1775855936
МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Перемирие начнётся в субботу в связи с Пасхой, такое решение принял Верховный Главнокомандующий российскими ВС РФ, президент России Владимир Путин.
Согласно опубликованному ранее на сайте Кремля сообщению, перемирие начнётся с 16.00 мск 11 апреля и будет действовать до конца 12 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует этому примеру.
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что в Русской православной церкви приветствуют пасхальное перемирие. Пасхальное перемирие позволит активизировать работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести, уверена уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее в ответ на объявленное Путиным перемирие Владимир Зеленский пообещал "действовать соответственно".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле видели заявление Зеленского. Он также отметил, что в целом Россия хочет не перемирия, а прочного устойчивого мира. Песков подчеркнул, что Пасха – святой праздник не только для РФ, но и для Украины и украинского народа.
В прошлом году Путин также объявлял пасхальное перемирие. Оно началось в 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, вс рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, ВС РФ
МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Перемирие начнётся в субботу в связи с Пасхой, такое решение принял Верховный Главнокомандующий российскими ВС РФ, президент России Владимир Путин.
Согласно опубликованному ранее на сайте Кремля сообщению, перемирие начнётся с 16.00 мск 11 апреля и будет действовать до конца 12 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует этому примеру.
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что в Русской православной церкви приветствуют пасхальное перемирие. Пасхальное перемирие позволит активизировать работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести, уверена уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее в ответ на объявленное Путиным перемирие Владимир Зеленский пообещал "действовать соответственно".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле видели заявление Зеленского. Он также отметил, что в целом Россия хочет не перемирия, а прочного устойчивого мира. Песков подчеркнул, что Пасха – святой праздник не только для РФ, но и для Украины и украинского народа.
В прошлом году Путин также объявлял пасхальное перемирие. Оно началось в 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.