Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, начнётся в субботу

Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, начнётся в субботу - 11.04.2026, ПРАЙМ

Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, начнётся в субботу

Перемирие начнётся в субботу в связи с Пасхой, такое решение принял Верховный Главнокомандующий российскими ВС РФ, президент России Владимир Путин. | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T00:18+0300

2026-04-11T00:18+0300

2026-04-11T00:18+0300

МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Перемирие начнётся в субботу в связи с Пасхой, такое решение принял Верховный Главнокомандующий российскими ВС РФ, президент России Владимир Путин. Согласно опубликованному ранее на сайте Кремля сообщению, перемирие начнётся с 16.00 мск 11 апреля и будет действовать до конца 12 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует этому примеру. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что в Русской православной церкви приветствуют пасхальное перемирие. Пасхальное перемирие позволит активизировать работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести, уверена уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ранее в ответ на объявленное Путиным перемирие Владимир Зеленский пообещал "действовать соответственно". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле видели заявление Зеленского. Он также отметил, что в целом Россия хочет не перемирия, а прочного устойчивого мира. Песков подчеркнул, что Пасха – святой праздник не только для РФ, но и для Украины и украинского народа. В прошлом году Путин также объявлял пасхальное перемирие. Оно началось в 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.

рф

украина

общество , россия, рф, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, вс рф