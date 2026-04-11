Объявленное Путиным пасхальное перемирие вступило в силу

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в связи с Пасхой перемирие началось, оно продлится до наступления 13 апреля.

2026-04-11T16:05+0300

МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в связи с Пасхой перемирие началось, оно продлится до наступления 13 апреля. Ранее Кремль сообщил, что в связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооружёнными силами Владимир Путин объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Перемирие поприветствовали в РПЦ, а уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что оно позволит активизировать работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести. Ранее Владимир Зеленский пообещал в отношении перемирия "действовать соответственно". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле видели заявление Зеленского. По его словам, Пасха – святой праздник не только для РФ, но и для Украины и украинского народа. В прошлом году пасхальное перемирие, также объявленное Путиным, действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По данным Минобороны РФ, за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений с украинской стороны. ​

