Объявленное Путиным пасхальное перемирие вступило в силу - 11.04.2026, ПРАЙМ
Объявленное Путиным пасхальное перемирие вступило в силу
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в связи с Пасхой перемирие началось, оно продлится до наступления 13 апреля. | 11.04.2026, ПРАЙМ
16:05 11.04.2026
 
МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в связи с Пасхой перемирие началось, оно продлится до наступления 13 апреля.
Ранее Кремль сообщил, что в связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооружёнными силами Владимир Путин объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
Перемирие поприветствовали в РПЦ, а уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что оно позволит активизировать работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести.
Ранее Владимир Зеленский пообещал в отношении перемирия "действовать соответственно".
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле видели заявление Зеленского. По его словам, Пасха – святой праздник не только для РФ, но и для Украины и украинского народа.
В прошлом году пасхальное перемирие, также объявленное Путиным, действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По данным Минобороны РФ, за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений с украинской стороны.
Песков прокомментировал пасхальное перемирие
Вчера, 13:09
 
ПолитикаОбществоРФУКРАИНАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийТатьяна МоскальковаРПЦ
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
