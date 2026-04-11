Более 65 школьников стали призерами юношеской конференции в Петербурге

2026-04-11T00:00+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Более 65 учащихся российских школ и колледжей стали призерами XX Юношеской научно-практической конференции "Будущее сильной России – в высоких технологиях", которая завершилась в Санкт-Петербурге в пятницу, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. "Дипломы выданы по 11 основным секциям, включая, в частности, промышленный дизайн, робототехнику, программирование, краеведение, химию, а также аэрокосмическую технику и атомные технологии. Призерами стали более 65 учащихся школ и колледжей России", - сказала собеседница агентства. По ее словам, помимо дипломов трех степеней, участники юношеской научно-практической конференции награждались и специальными дипломами. Так, ученица одной из гимназий Казани удостоилась диплома "За практическую значимость проекта в атомной отрасли", а ученик петербургского лицея №11 имени Пьера де Кубертена получил диплом "За инженерный подход". Участниками конференции "Будущее сильной России – в высоких технологиях" ежегодно становятся школьники 9-11 классов школ, а также студенты первого-третьего курсов СПО. Мероприятие призвано поддержать подростков, которые интересуются наукой и техникой, и создать лучшие условия для интеграции образовательных учреждений и промышленных предприятий. Учредителями конференции выступают комитет по образованию Петербурга, городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, научно-производственное предприятие "Радар ммс", а также городской Дворец творчества юных. Мероприятие впервые было организовано в 2005 году в формате встреч генеральных конструкторов предприятий ОПК со старшеклассниками. Двумя годами позже это переросло в городскую открытую конференцию старшеклассников, которая в настоящее время вышла на общероссийский уровень. За 20 лет проведения конференция на различных этапах собрала более 20 тысяч участников из 58 регионов России.

