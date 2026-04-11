Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Все пляжи Кубани, где произошли выбросы мазута, откроются в этом году - 11.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260411/plyazhi-869074772.html
Все пляжи Кубани, где произошли выбросы мазута, откроются в этом году
2026-04-11T13:45+0300
2026-04-11T13:46+0300
бизнес
россия
краснодарский край
черное море
анапа
владимир путин
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861260907_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c38539e12c78164b70eb3342214fffec.jpg
краснодарский край
черное море
анапа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861260907_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9dbfc5c42839d734c8d82e51db8afff2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
13:45 11.04.2026 (обновлено: 13:46 11.04.2026)
 
© РИА Новости . Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото
© РИА Новости . Георгий Зимарев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Все пляжи Краснодарского края, где ранее произошли выбросы мазута, откроются в этом году, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Путин попросил губернатор доложить об обстановке в акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов.
"Благодаря Вашему контролю и, конечно, действиям правительства, правительственной комиссии, которая работала, думаю, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме. Те меры, которые мы приняли, где мы, по-простому говоря, заменяем песок на 50 сантиметров, либо насыпаем на 50 сантиметров там, где были выбросы: уже, по заключению Роспотребнадзора, эти пляжи могут быть использованы", - доложил Кондратьев.
Путин спросил, откроются ли все пляжи Краснодарского края.
"Думаю, да, Владимир Владимирович", - ответил губернатор.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала