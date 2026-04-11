Все пляжи Кубани, где произошли выбросы мазута, откроются в этом году
2026-04-11T13:45+0300
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Все пляжи Краснодарского края, где ранее произошли выбросы мазута, откроются в этом году, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Путин попросил губернатор доложить об обстановке в акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов. "Благодаря Вашему контролю и, конечно, действиям правительства, правительственной комиссии, которая работала, думаю, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме. Те меры, которые мы приняли, где мы, по-простому говоря, заменяем песок на 50 сантиметров, либо насыпаем на 50 сантиметров там, где были выбросы: уже, по заключению Роспотребнадзора, эти пляжи могут быть использованы", - доложил Кондратьев. Путин спросил, откроются ли все пляжи Краснодарского края. "Думаю, да, Владимир Владимирович", - ответил губернатор.
