https://1prime.ru/20260411/posev-869072776.html

Кондратьев доложил Путину о ходе посевной кампании в Краснодарском крае

Кондратьев доложил Путину о ходе посевной кампании в Краснодарском крае - 11.04.2026, ПРАЙМ

Кондратьев доложил Путину о ходе посевной кампании в Краснодарском крае

Посевная кампания в Краснодарском крае проходит хорошо, под озимыми находятся 1,8 миллиона гектаров, доложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...

2026-04-11T11:55+0300

2026-04-11T11:55+0300

2026-04-11T11:55+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

краснодарский край

кубань

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0b/869071106_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c6a82491772b951126ec048b418f52c.jpg

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Посевная кампания в Краснодарском крае проходит хорошо, под озимыми находятся 1,8 миллиона гектаров, доложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев президенту России Владимиру Путину. "Если говорить в целом, то посевная кампания проходит нормально, хорошо. Если говорить про озимые, у нас под озимыми 1 миллион 800 тысяч гектаров, всходы хорошие. Но у нас, у селян, как говорится, не принято загадывать, но, тем не менее, всходы хорошие, запас влаги в почве - больше метра. Это обещает хороший урожай. Что касается яровых, то мы уже 96% засеяли свеклой", - сказал Кондратьев на встрече с Путиным. Глава Кубани отметил, что свекла является важной культурой для региона: в крае находятся 15 сахарных заводов. Он также отметил, что погода не позволяет увеличить посевы подсолнечника и кукурузы. "Где-то 26% у нас подсолнечника и процентов семь кукурузы, потому что погода пока не позволяет развернуться, как говорится, на всю мощь", - сказал Кондратьев. Как добавил губернатор, со второй половины апреля в регионе планируется приступить к посеву риса. Посевная кампания яровых завершится к 1 мая, если позволит погода.

краснодарский край

кубань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, краснодарский край, кубань, владимир путин