Правительство увеличило субсидии на строительство газозаправочных станций - 11.04.2026, ПРАЙМ
Правительство увеличило субсидии на строительство газозаправочных станций
Кабмин увеличил субсидии на строительство газозаправочных станций

МОСКВА 11 апр - ПРАЙМ. Правительство России увеличило субсидии на строительство газозаправочных станций и переоборудование легковых и грузовых автомобилей для работы на природном газе, сообщил кабмин.

"Подписано постановление, расширяющее параметры господдержки этого направления. Речь идёт о предоставлении субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям на реализацию инвестиционных проектов по строительству газозаправочных станций. Новым постановлением размер такой субсидии увеличен с 36 миллионов рублей до 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, перечень субсидируемых расходов дополнен приобретением передвижных автомобильных газовых заправщиков и строительством стационарных площадок для их использования.
"На переоборудование легковых автомобилей массой до 1800 килограмм размер субсидии увеличен с 32 тысяч до 47 тысяч рублей, свыше 1801 килограмм - с 40 тысяч до 54 тысяч рублей, массой 2500 килограмм и выше - с 49 тысяч до 57 тысяч рублей. На переоборудование автобусов до 8 метров размер господдержки увеличен с 74 тысяч до 90 тысяч рублей, свыше 8 метров - с 130 тысяч до 150 тысяч рублей. На ремоторизацию тяжелых грузовых автомобилей для использования СПГ - до 1,5 миллионов рублей", - говорится в пресс-релизе.
Как отметили в кабмине, развитие рынка газомоторного топлива является частью государственной стратегии по снижению вредных выбросов и повышению энергоэффективности транспорта. Новые меры приняты в рамках концепции развития рынка газомоторного топлива до 2035 года.
 
