https://1prime.ru/20260411/privychki-869067495.html

Назван возраст, в котором тяжелее всего отказаться от вредных привычек

Назван возраст, в котором тяжелее всего отказаться от вредных привычек - 11.04.2026, ПРАЙМ

Назван возраст, в котором тяжелее всего отказаться от вредных привычек

Тяжелее всего расстаться с вредными привычками, в числе которых курение, людям среднего возраста - 45-54 года, однако тем, у кого получилось измениться, легче...

2026-04-11T06:17+0300

2026-04-11T06:17+0300

2026-04-11T06:41+0300

бизнес

общество

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869067495.jpg?1775878911

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Тяжелее всего расстаться с вредными привычками, в числе которых курение, людям среднего возраста - 45-54 года, однако тем, у кого получилось измениться, легче всего далось расставание именно с этой пагубой, говорится в исследовании "СберМаркетинга" и "Тибурон", которое есть у РИА Новости. "Тяжелее всего расстаться с привычками людям среднего возраста (45–54 года) — почти половина из них не смогли побороть ни одну. Тем, кому всё же удаётся измениться, проще всего даётся отказ от курения (17%), переедания (12%) и вредной пищи (11%)", - выяснили аналитики. Исследователи также обозначили самые распространенные вредные привычки - это курение (43%), нарушение режима сна (37%), низкая физическая активность (35%), интернет-зависимость (31%) и переедание (24%). По их данным, 86% опрошенных имеют или имели вредные привычки, а "41% из них не смогли избавиться ни от одной". При этом большинство россиян осознают личную ответственность за своё здоровье: 96% заявили, что именно они сами отвечают за своё состояние. Также аналитики выяснили, что большинство внедрило в жизнь хотя бы одну полезную привычку - чаще всего это прогулки на свежем воздухе (51%), достаточная физическая активность (41%), соблюдение режима сна и правильное питание (по 36%).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество