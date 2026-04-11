Производитель алюминия на Ближнем Востоке объявил форс-мажор
2026-04-11T01:52+0300
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Крупнейший производитель алюминия на Ближнем Востоке, эмиратская компания Emirates Global Aluminium (EGA) объявила форс-мажор и временно остановила часть поставок, передает агентство Блумберг со ссылкой на документы в его распоряжении.
"Главный производитель металла на Ближнем Востоке Emirates Global Aluminium ввел в действие положения о форс-мажоре для временной остановки по меньшей мере нескольких поставок после того, как одно из его металлоплавильных предприятий было выведено из строя", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на внутренние документы, оказавшиеся в его распоряжении.
Утверждается, что предприятие пострадало в результате якобы иранской атаки в начале апреля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Блумберг: крупнейший производитель алюминия на Ближнем Востоке объявил форс-мажор
