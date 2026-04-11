Громкое заявление Стармера о Путине вызвало удивление на Западе - 11.04.2026, ПРАЙМ
Громкое заявление Стармера о Путине вызвало удивление на Западе
Громкое заявление Стармера о Путине вызвало удивление на Западе - 11.04.2026, ПРАЙМ
Громкое заявление Стармера о Путине вызвало удивление на Западе
Великобритания поддержала войну против России и Ирана, однако Стармер возлагает вину за счета за электроэнергию исключительно на Путина и Трампа. Подобные... | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T09:31+0300
2026-04-11T09:31+0300
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен обвинил в лицемерии премьера Британии Кира Стармера после его слов о главе России Владимире Путине."Великобритания поддержала войну против России и Ирана, однако Стармер возлагает вину за счета за электроэнергию исключительно на Путина и Трампа. Подобные политические лидеры могут представить себе мир только через военное превосходство и поражение противников, а затем отвергают любую ответственность, когда происходит предсказуемое", — написал он в соцсети X. В четверг издание Politico сообщило, что премьер Великобритании безосновательно обвинил Путина и Трампа в скачках цен на электроэнергию.Отмечалось, что Стармеру скоро предстоят "непростые местные выборы", а их исход, вероятно, будет зависеть от внутренних проблем, с которыми приходится сталкиваться жителям Британии.
великобритания
иран
кир стармер, владимир путин, великобритания, иран
Кир Стармер, Владимир Путин, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРАН
09:31 11.04.2026
 
Громкое заявление Стармера о Путине вызвало удивление на Западе

МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен обвинил в лицемерии премьера Британии Кира Стармера после его слов о главе России Владимире Путине.

"Великобритания поддержала войну против России и Ирана, однако Стармер возлагает вину за счета за электроэнергию исключительно на Путина и Трампа. Подобные политические лидеры могут представить себе мир только через военное превосходство и поражение противников, а затем отвергают любую ответственность, когда происходит предсказуемое", — написал он в соцсети X.
В четверг издание Politico сообщило, что премьер Великобритании безосновательно обвинил Путина и Трампа в скачках цен на электроэнергию.

Отмечалось, что Стармеру скоро предстоят "непростые местные выборы", а их исход, вероятно, будет зависеть от внутренних проблем, с которыми приходится сталкиваться жителям Британии.
Кир СтармерВладимир ПутинВЕЛИКОБРИТАНИЯИРАН
 
 
