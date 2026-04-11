Громкое заявление Стармера о Путине вызвало удивление на Западе
Профессор Диесен обвинил Стармера в лицемерии после заявления о Путине
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен обвинил в лицемерии премьера Британии Кира Стармера после его слов о главе России Владимире Путине.
"Великобритания поддержала войну против России и Ирана, однако Стармер возлагает вину за счета за электроэнергию исключительно на Путина и Трампа. Подобные политические лидеры могут представить себе мир только через военное превосходство и поражение противников, а затем отвергают любую ответственность, когда происходит предсказуемое", — написал он в соцсети X.
В четверг издание Politico сообщило, что премьер Великобритании безосновательно обвинил Путина и Трампа в скачках цен на электроэнергию.
Отмечалось, что Стармеру скоро предстоят "непростые местные выборы", а их исход, вероятно, будет зависеть от внутренних проблем, с которыми приходится сталкиваться жителям Британии.
