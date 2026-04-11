Путин оценил экономические показатели Краснодарского края
Президент России Владимир Путин назвал хорошими экономические показатели Краснодарского края.
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал хорошими экономические показатели Краснодарского края. Глава государства накануне вечером провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Он рассказал о росте валового регионального продукта, который в 2021 году составлял 3 триллиона рублей, в 2022 - 3,5 триллиона рублей, в 2023 году – 4 триллиона рублей, в 2024 году – 4,7 триллиона рублей, а в 2025 году – 5,8 триллиона рублей. “Хорошие показатели”, - отметил Путин на встрече.
Путин назвал экономические показатели Краснодарского края хорошими