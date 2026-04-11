Путин обсудил с Кондратьевым обстановку после разлива нефти в Черном море - 11.04.2026, ПРАЙМ
Путин обсудил с Кондратьевым обстановку после разлива нефти в Черном море
Путин обсудил с Кондратьевым обстановку после разлива нефти в Черном море - 11.04.2026, ПРАЙМ
Путин обсудил с Кондратьевым обстановку после разлива нефти в Черном море
Президент России Владимир Путин попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева доложить об обстановке в акватории Черного моря после разлива... | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T10:43+0300
2026-04-11T10:43+0300
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева доложить об обстановке в акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов. "Вениамин Иванович, как обстановка, связанная с разливом нефтепродуктов в Керченском районе?" - спросил Путин в ходе встречи с Кондратьевым в субботу. Кондратьев отметил, что, благодаря контролю и действиям правительства, а также работе правительственной комиссии, в этом году регион снова в полном объеме примет отдыхающих. По его словам, принятые меры, включая замену песка на 50 сантиметров или досыпку на такую же глубину в местах выбросов, позволяют, согласно заключению Роспотребнадзора, использовать пляжи.
краснодарский край
черное море
россия, краснодарский край, черное море, владимир путин, роспотребнадзор
РОССИЯ, Краснодарский край, Черное море, Владимир Путин, Роспотребнадзор
10:43 11.04.2026
 
Путин обсудил с Кондратьевым обстановку после разлива нефти в Черном море

Путин обсудил с Кондратьевым обстановку после разлива нефти в Черном море

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева доложить об обстановке в акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов.
"Вениамин Иванович, как обстановка, связанная с разливом нефтепродуктов в Керченском районе?" - спросил Путин в ходе встречи с Кондратьевым в субботу.
Кондратьев отметил, что, благодаря контролю и действиям правительства, а также работе правительственной комиссии, в этом году регион снова в полном объеме примет отдыхающих.
По его словам, принятые меры, включая замену песка на 50 сантиметров или досыпку на такую же глубину в местах выбросов, позволяют, согласно заключению Роспотребнадзора, использовать пляжи.
 
РОССИЯКраснодарский крайЧерное мореВладимир ПутинРоспотребнадзор
 
 
