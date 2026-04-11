В России разработаны рекомендации по приготовлению селедки и рыбной икры
2026-04-11T01:16+0300
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Рекомендации по технологии приготовления селедки и рыбной икры разработаны в России, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.
Так, селедку нужно изготавливать из полностью выпотрошенной рыбы, разделав ее на филе без костей и кожи, а затем нарезав на небольшие поперечные ломтики.
Уточняется и то, как подают селедку: кусочки рыбы поливают растительным маслом или горчичной заправкой.
Что касается икры, то в первую очередь дается ее определение. Частиковая икра - это свежая, соленая и пастеризованная икра из группы рыб "частиковые". К ним относятся: щука, сазан, судак, вобла, тарань, карась, чехонь, плотва, лещ, окунь, жерех, линь, кутум, язь, сиги, сом, сельди, треска, пикша, минтай и камбала.
Уточняется, что соленую и пастеризованную икру подают в качестве холодной закуски с зеленым или репчатым луком, а также используют как ингредиент других блюд.
