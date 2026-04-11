В России разработаны рекомендации по приготовлению селедки и рыбной икры

В России разработаны рекомендации по приготовлению селедки и рыбной икры - 11.04.2026, ПРАЙМ

В России разработаны рекомендации по приготовлению селедки и рыбной икры

Рекомендации по технологии приготовления селедки и рыбной икры разработаны в России, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который... | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T01:16+0300

2026-04-11T01:16+0300

2026-04-11T01:16+0300

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Рекомендации по технологии приготовления селедки и рыбной икры разработаны в России, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости. Так, селедку нужно изготавливать из полностью выпотрошенной рыбы, разделав ее на филе без костей и кожи, а затем нарезав на небольшие поперечные ломтики. Уточняется и то, как подают селедку: кусочки рыбы поливают растительным маслом или горчичной заправкой. Что касается икры, то в первую очередь дается ее определение. Частиковая икра - это свежая, соленая и пастеризованная икра из группы рыб "частиковые". К ним относятся: щука, сазан, судак, вобла, тарань, карась, чехонь, плотва, лещ, окунь, жерех, линь, кутум, язь, сиги, сом, сельди, треска, пикша, минтай и камбала. Уточняется, что соленую и пастеризованную икру подают в качестве холодной закуски с зеленым или репчатым луком, а также используют как ингредиент других блюд.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия