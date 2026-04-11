В России разработаны рекомендации по приготовлению селедки и рыбной икры - 11.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260411/rossija-869064642.html
В России разработаны рекомендации по приготовлению селедки и рыбной икры
Рекомендации по технологии приготовления селедки и рыбной икры разработаны в России, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни
2026-04-11T01:16+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869064642.jpg?1775859364
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Рекомендации по технологии приготовления селедки и рыбной икры разработаны в России, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости. Так, селедку нужно изготавливать из полностью выпотрошенной рыбы, разделав ее на филе без костей и кожи, а затем нарезав на небольшие поперечные ломтики. Уточняется и то, как подают селедку: кусочки рыбы поливают растительным маслом или горчичной заправкой. Что касается икры, то в первую очередь дается ее определение. Частиковая икра - это свежая, соленая и пастеризованная икра из группы рыб "частиковые". К ним относятся: щука, сазан, судак, вобла, тарань, карась, чехонь, плотва, лещ, окунь, жерех, линь, кутум, язь, сиги, сом, сельди, треска, пикша, минтай и камбала. Уточняется, что соленую и пастеризованную икру подают в качестве холодной закуски с зеленым или репчатым луком, а также используют как ингредиент других блюд.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
01:16 11.04.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Рекомендации по технологии приготовления селедки и рыбной икры разработаны в России, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.
Так, селедку нужно изготавливать из полностью выпотрошенной рыбы, разделав ее на филе без костей и кожи, а затем нарезав на небольшие поперечные ломтики.
Уточняется и то, как подают селедку: кусочки рыбы поливают растительным маслом или горчичной заправкой.
Что касается икры, то в первую очередь дается ее определение. Частиковая икра - это свежая, соленая и пастеризованная икра из группы рыб "частиковые". К ним относятся: щука, сазан, судак, вобла, тарань, карась, чехонь, плотва, лещ, окунь, жерех, линь, кутум, язь, сиги, сом, сельди, треска, пикша, минтай и камбала.
Уточняется, что соленую и пастеризованную икру подают в качестве холодной закуски с зеленым или репчатым луком, а также используют как ингредиент других блюд.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала